Panică pe o plajă populară. Turiștii, fugăriți și atacați de un taur VIDEO

Un taur a dat buzna pe o plajă populară din stațiunea Cabo San Lucas, din Mexic, fugărind turiștii.

Incidentul a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute în stațiunea din Baja California Sur, potrivit Informador.

Taurul a fost filmat, inițial, când a început să se plimbe pe plajă. A fost înconjurat de mai mulți câini care l-au lătrat, lucru care cel mai probabil l-a agitat.

Ulterior, taurul a alergat după un bărbat care avea în brațe un copil. În video se aud țipetele disperate ale turiștilor care filmau.

Harassed by dogs, then chases a woman. pic.twitter.com/H1GhbJlKpg

Wild bull on beach in Cabo, Mexico.

Într-o altă filmare, taurul apare în timp ce era hrănit de o femeie. Ea și-a strâns lucrurile și a plecat, dar a fost urmărită și atacată de animalul care voia mai multă mâncare.

Taurul a fost alungat după ce o altă femeie a aruncat o găleată cu apă înspre el.

Context/Details:

May 11, 2024, Mexico.

On a popular beach in Cabo, Baja California Sur, a wild bull attacked a tourist in front of several onlookers.

The female tourist, whose identity remains undisclosed, encountered the bull under her tent and began feeding it from a bowl.… pic.twitter.com/Or2Vekt0P6