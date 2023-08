Tavanul unui restaurant, prăbușit în timpul unei petreceri de majorat. S-a întâmplat într-o renumită stațiune turistică VIDEO

Tavanul unui restaurant din stațiunea Băile-Herculane, județul Caraș-Severin, s-a prăbușit în timpul unei petreceri de majorat, arată Știrile ProTv.

Potrivit uneia dintre victime, tavanul din plăci de rigips a căzut cu totul, o tragedie fiind evitată datorită faptului că la momentul incidentului cei mai mulți invitați erau pe terasa restaurantului.

„Am văzut cum încep să se desprindă, nu știu, totul s-a întâmplat în câteva secunde. Am văzut că pică plăcile. Din instinct am vrut să mă ridic de pe scaun, din ridicare m-au prins niște plăci de rigips care i-au căzut exact pe tot spatele. Tavanul a căzut absolut tot, nu o bucățică, zgomotul a fost infernal, uitându-mă sus și văzând cum se cutremură tot, chiar am crezut că este cutremur", a declarat Maria Balabuc.

Potrivit sursei citate, reprezsentanții restaurantului au refuzat să comenteze incidentul. Poliția a deschis o anchetă pentru vătămare corporală din culpă.