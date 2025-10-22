Tavanul unei case s-a făcut una cu podeaua. Un bărbat, prins sub dărâmături în Tulcea

O intervenție de urgență a avut loc miercuri, 22 octombrie, în localitatea Rachelu din județul Tulcea, după ce tavanul unei locuințe s-a prăbușit peste un bărbat aflat în interior. Alerta a fost dată în jurul dimineții, iar autoritățile au mobilizat rapid mai multe echipaje pentru a gestiona situația.

„În urmă cu puţin timp, pompierii militari au fost solicitaţi să intervină în localitatea Rachelu, judeţul Tulcea, pentru gestionarea unei situaţii de urgenţă generată de prăbuşirea tavanului unei locuinţe peste o persoană de sex masculin”, a transmis miercuri Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea.

La faţa locului au fost trimise echipaje din cadrul Secţiei de Pompieri Măcin, cu o autospecială de stingere şi o ambulanţă SMURD, precum şi un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Tulcea. În sprijin au venit şi membri ai Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din localitate, care au acţionat alături de pompieri pentru a scoate victima dintre dărâmături.

Având în vedere gravitatea situaţiei, a fost solicitat şi un elicopter SMURD, care a survolat zona pentru a prelua victima şi a o transporta la o unitate medicală, dacă starea acesteia o va permite.

Deocamdată, autorităţile nu au oferit detalii despre starea bărbatului surprins sub tavanul prăbuşit şi nici despre cauzele care au dus la incident. O anchetă urmează să stabilească dacă structura imobilului era deteriorată sau dacă au existat alte circumstanţe care au contribuit la colapsul construcţiei.

Ads