Mulți români sunt deja în vacanță în Grecia în această perioadă și postează fotografii pe conturile de socializare. Unii publică poze cu plaje superbe, alții cu mâncarea tradițională.

Sunt și situații nefericite în care unii turiști cad pradă hoților sau înșelătoriilor.

Aceștia le relatează pentru a-i avertiza și pe alții să nu pățească la fel.

Este cazul relatat de un român pe Facebook. Acesta a mâncat la o tavernă din Halkidiki și a descoperit pe nota de plată o sumă dublă față de cea estimată de el pentru consumație.

"Când vede că îl iau la analizat, ia nota, își cere scuze și pleacă"

"Suntem pentru prima dată în Olympiada în Halkidiki, prima zi la hotelul Akrogyali. Luăm cina la restaurantul hotelului, meniul fiind adus în limba română că să priceapă tot omul, deși mă conversez cu ospătarul în greacă și engleză. Mi s-a părut că nu era prea încântat de greacă mea. Dar cei de la magazin fuseseră, ne-am înțeles super.

Revin la ospătarul cu pricina: la notă de plata iau pe rând fiecare item. Găsesc corecte berea, vinul și apa. Pâinea nu era băgată la plată, în schimb mâncarea nu se potrivea deloc. Îl chem și îi arăt nota și îl întreb unde e friptură de pui. Când vede că îl iau la analizat, ia nota, își cere scuze și pleacă. Și se întoarce cu alta de 38 de euro, fiind corect scrisă.

Ads

Își cere scuze că a adus nota altei mese. Dacă eu nu înțelegeam nota plăteam dublu fără să știu ce am plătit. Poate de asta nu i-a plăcut greaca mea. Ați mai pățit așa ceva de curând în Grecia? Ce pot face cei care nu înțeleg greacă?", a scris acesta pe Forum Grecia.

"Da, se practică asta la multe taverne în Grecia"

În comentarii, cineva i-a răspuns punctual la întrebare, explicând ce pot face cei care nu știu greacă.

"Cei care nu înțeleg greacă pot să traducă automat cu Google Translate. Sau să fie atenți când comandă și să își adune prețurile produselor. Și să fie atenți dacă prețul este per kg sau per porție. Că dacă peștele este o sută de euro pe kg și are cinci kg..."

Ads

Altcineva confirmă că ar fi vorba despre o practică, și nu de neatenție.

"Da, se practică asta la multe taverne în Grecia."

"Nu îți aduc tot ce comanzi, dar îți pun totul la plată"

UN alt membru al grupului a descris o altă metodă de înșelătorie folosită în unele locuri.

"În Creta, Ierapetra, la fast foodul de lângă Astron, cred că Special se numește, ospătarii văd când clienții hotelului se pregătesc să plece, iar la “ultima cină” au următoarea schemă: nu îți aduc tot ce comanzi, dar îți pun totul la plată. La băuturi, dacă comanzi de 500 ml, îți aduc de 250, și altele, practicate în Ro prin anii 90. Mă distrează bucuria lor dacă îi lași în pace și nervii când le spui că greșesc. PS oricum, acelea nu sunt chitanțe, sunt niște hârtii simple din caiete de notițe.

Aveți de ales, să vă enervați și să deschideți un conflict sau să îi lăsați, dvs apreciați cât costă o stare de emoție negativă."

"Am pățit acasă în România să îmi pună în plus ceva care nu era la mine la masă. În Grecia eu îmi fac puțin socoteală dinainte știind cam ce am comandat. Se mai greșește, și eu am plătit în Grecia nota unei prietene și invers (diferența mică). Concediu plăcut!!"

"Să vină cu altă notă nu, dar băgat o bere în plus, da, pățit ieri pe insula Aegina, nu mai știu cum se numește restaurantul, este în Agia Marina probabil cu cea mai mare terasă și parcare din zona unde puteau parca autocarele cu turiști".

Ads