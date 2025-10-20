ICCJ a stabilit o taxă fixă de 20 de lei pentru cererile de penalități pentru neexecutarea obligațiilor de a face

Autor: Andreea Deaconescu
Luni, 20 Octombrie 2025, ora 15:10
Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit luni, 20 octombrie, că cererile introduse în temeiul art. 906 alin. (4) Cod.proc.civ. privind calcularea sumei datorate cu titlu de penalități pentru neexecutarea unei obligații de a face se timbrează cu taxă fixă de 20 de lei și nu la valoare. Soluția a fost pronunțată de Completul pentru soluționarea recursurilor în interesul legii, în urma sesizării Procurorului General al Parchetului de pe lângă ICCJ.

„În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 1, art. 3 alin. (1), art. 10 și art. 27 din

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013, cererile adresate instanțelor judecătorești, în faza executării silite, în temeiul art. 906 alin. (4) din Codul de procedură civilă, prin care creditorul obligației de a face sau a nu face, ce nu poate fi îndeplinită prin altă persoană decât debitorul, solicită stabilirea sumei pe care debitorul acestei obligații o datorează cu titlu de penalități, sunt supuse taxei judiciare de timbru de 20 de lei, prevăzută de art. 27 din actul normativ anterior menţionat, cu excepția situațiilor în care, în temeiul unei dispoziții legale exprese, este incidentă o cauză de scutire legală obiectivă sau, după caz, subiectivă, de la plata taxelor judiciare de timbru”, se arată în Decizia nr. 22 pronunțată astăzi.

Instanța a evidențiat că penalitățile reprezintă o sancțiune civilă pentru neexecutarea voluntară a obligației de a face, și nu un accesoriu al dreptului patrimonial care a stat la baza titlului executoriu. În plus, taxa redusă facilitează aplicarea principiului justei așezări a impunerii fiscale și descurajează conduitele de neexecutare a titlurilor executorii.

În aceeași ședință publică, ICCJ a pronunțat alte două decizii relevante: Decizia nr. 20, prin care s-a clarificat că sintagma „instanța la care una dintre părți este judecător” are o semnificație restrânsă, referindu-se la completul de judecată în care una dintre părți este judecător, și Decizia nr. 21, prin care s-a respins ca inadmisibil un recurs privind procedura ordonanței președințiale în cazul avertizorilor de integritate.

ICCJ precizează că toate deciziile vor fi publicate în Monitorul Oficial al României și pe site-ul instanței supreme, pentru a fi accesibile publicului larg și profesioniștilor din domeniul juridic.

