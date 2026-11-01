ANAF a început să trimită notificări pentru plata "taxei pe lux". Cine sunt proprietarii de locuințe vizați

ANAF a început să trimită notificări proprietarilor care nu au depus formularul 216, declarația aferentă "taxei pe lux".

Persoanele fizice care dețineau, la 31 decembrie 2025, locuințe cu o valoare impozabilă mai mare de 2,5 milioane de lei trebuiau să depună documentul până la 30 septembrie 2026. Cei care au primit notificări au la dispoziție 15 zile pentru a se conforma, avertizează cei de la Cheia Imobiliarelor.

"Dacă ai o proprietate cu o valoare impozabilă mai mare de 2.500.000 de lei, atunci trebuie să știi următoarele:

- pentru anul 2026, declarația trebuia depusă până pe 30 septembrie 2026 de către persoanele fizice care, la 31 decembrie anul trecut, dețineau o clădire rezidențială a cărei valoare impozabilă depășea 2.500.000 de lei.

Foarte important: nu discutăm despre prețul de vânzare al proprietății și nici despre valoarea ei de piață. Se ia în calcul valoarea impozabilă comunicată de primărie, pe care o găsești în decizia de impunere", arată sursa citată.

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Cum se completează declarația

În formular se completează datele proprietarului, datele de identificare ale imobilului, valoarea impozabilă și impozitul datorat.

"Calculul este simplu: din valoarea impozabilă scazi plafonul de 2.500.000 de lei, iar diferența se taxează cu 0,9%.

De exemplu, dacă valoarea impozabilă este de 3.000.000 de lei, diferența este de 500.000 de lei, iar impozitul special datorat este de 4.500 de lei", arată cei de la Cheia Imobiliarelor.

În notificările transmise de ANAF este stabilit un termen de 15 zile pentru depunerea declarației. }n cazul ]n care aceasta nu e depusă, ANAF poate stabili obligația de plată din oficiu, la care se pot adăuga dobânzi și penalități calculate începând cu ziua următoare termenului de plată.

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