„Taxa pe stâlp”, în linie dreaptă. Ministrul Finanțelor anunță că a început elaborarea normelor

Elaborarea normelor privind taxa pe construcții speciale, cunoscută sub denumirea de „taxa pe stâlp”, a început, iar fiecare sector economic va fi invitat la consultări pentru a contribui la finalizarea acestora, a declarat ministrul Finanțelor, Tanczos Barna, într-un interviu acordat Agerpres.

Conform oficialului, normele trebuie finalizate până la sfârșitul lunii martie, în conformitate cu prevederile Ordonanței privind unele măsuri fiscal-bugetare. „Este un proces consultativ, dorim să implicăm toate sectoarele afectate pentru a avea un cadru de reglementare cât mai clar și aplicabil”, a subliniat Tanczos Barna.

„Construcțiile speciale sunt diverse. Am început activitatea. Am început elaborarea normelor, am stabilit sectoarele care vor fi tratate și vom avea dialog cu fiecare sector în parte, pentru că fiecare zonă trebuie tratată diferit. Avem, pe de o parte, producția de energie. În domeniul energiei, pe producție avem anumite construcții speciale, pe transport de energie avem alte tipuri de construcții speciale, stâlpii, de exemplu. Avem zona transporturilor, unde avem drumuri, căi ferate. Avem zona portuară, acolo, avem zone de platforme. Avem exploatare de gaze, de țiței, acolo avem alt tip de construcție specială. Agricultura – construcții speciale, silozuri, platforme și acolo. Deci, fiecare sector o să fie invitat la discuții și o să vorbim cu aceste companii private sau de stat pentru a finaliza normele până la sfârșitul lunii martie, așa cum prevede ordonanța’, a spus Tanczos Barna.

Taxa pe construcții speciale a mai fost aplicată în trecut, însă ulterior a fost eliminată. Reintroducerea acesteia face parte dintr-un pachet mai larg de măsuri fiscale menite să crească veniturile bugetare. În perioada următoare, Ministerul Finanțelor va organiza întâlniri cu reprezentanții sectoarelor vizate pentru a definitiva detaliile de aplicare ale taxei.

