Detinerea a peste 40 de litri de alcool etilic ar putea fi pedepsita cu inchisoare

Guvernul isi propune sa modifice Codul Fiscal, astfel incat persoanele care detin mai mult de 40 de litri de alcool etilic, principalul ingredient din bauturile alcoolice, in afara antrepozitului fiscal, sa poata fi pedepsite.

"In prezent, nu este incriminata ca si infractiune detinerea in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Romaniei a alcoolui etilic, fara a fi marcat sau cu marcaje necorespunzatoare, desi acesta este un produs accizabil care intra sub incidenta marcarii", se arata in nota de fundamentare a unui proiect de ordonanta care aduce modificari Codului Fiscal, informeaza Mediafax.

In forma propusa de Ministerul Finantelor va fi considerata infractiune "detinerea de catre orice persoana in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor accizabile supuse marcarii, fara a fi marcate sau marcate necorespunzator ori cu marcaje false peste limita a 10.000 tigarete, 400 tigari de foi de 3 grame, 200 tigari de foi mai mari de 3 grame, peste 1 kg tutun de fumat, alcool etilic peste 40 litri, bauturi spirtoase peste 200 litri, produse intermediare de alcool peste 300 litri, bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri, peste 300 litri".

Codul Fiscal in vigoare cuprinde aceste limite, cu exceptia alcoolului etilic. In Cod se spune ca infractiunile de la acest capitol se pedepsesc cu inchisoare de la un an la patru ani.

"Mai e mult pana departe si sunt scceptic ca se va aplica. Masura va afecta micii traficanti de bautura, pe cei care produc in garaj. Oricum, si acestia ocupa cam 50% din piata neagra, insa marii traficanti sunt cei care au firme off shore", a declarat presedintele patronatului GARANT, din domeniul bauturilor spirtoase, Romulus Dascalu, pentru sursa citata.