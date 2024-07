Industria Alimentara: Taxa pe sucuri incurajeaza consumul de alcool. E o masura luata sub presiunea lipsurilor bugetare

Accizarea bauturilor racoritoare este o alta masura luata de Guvern sub presiunea lipsurilor bugetare si, nicidecum, din grija pentru sanatatea romanilor, si ar putea determina scumpirea unei categorii de produse si cresterea consumului de alimente din import, afirma reprezentantii Federatiei Nationale a Sindicatelor din Industria Alimentara din Romania (FNSIA).

"In Romania acciza pe vinuri linistite (nesampanizate) este de zero lei/hectolitru, acciza pe bere este de 3,40 lei/hl si 1,88 lei/hl (pentru micii producatori) . De la 1 septembrie, acciza introdusa pentru sucuri este de 100 lei/hl si 80 lei/hl. Prin aceasta masura 'gandita' de 'specialistii' puterii, ministrul Finantelor Orlando Teodorovici descurajeaza consumul de sucuri si il incurajeaza pe cel de alcool, gandind ca alcolul este mult sanatos.

Stabilirea valorilor de 100 lei/hl si, respectiv, 80 lei/hl este absolut arbitrara. Expunerea de motive care insoteste proiectul de Ordonanta nu face nicio referire la acest aspect si nici nu este insotita de un studiu de impact. In aceste conditii, vorbim despre o alta masura luata de Guvern sub presiunea lipsurilor bugetare si, nicidecum, din grija pentru sanatatea romanilor", se arata intr-un comunicat al FNSIA.

Presedintelui FNSIA, Dragos Frumosu, catalogheaza masura accizarii sucurilor drept "aberanta" si arata, in context, ca aceasta va duce la scumpirea unei categorii de produse si va creste procentul consumului de alimente din import.

Ads

"Efectele noii masuri gandite de Guvern vor fi catastrofale: producatorii de sucuri pot pleca din Romania si mii de locuri de munca vor fi lichidate. Industria alimentara este in pericol din cauza dorintei nesabuite a Guvernului de a incasa mai multi bani. Vorbim despre o masura aberanta care va duce la scumpirea unei categorii de produse si va creste procentul consumului de alimente din import", a afirmat Dragos Frumosu.

Potrivit sindicatelor din industria alimentara, Organizatia Mondiala a Sanatatii recomanda ca statele sa combine taxarea cu restrictii de marketing pentru aceste produse, in special in ceea ce-i priveste pe copii, si cu politici educationale pentru a reduce supraconsumul de zahar si a opri cresterea numarului de persoane care sufera de diabet.

Acestia arata, totodata, ca taxarea produselor alimentare si a bauturilor racoritoare in numele obezitatii sau a altor boli netransmisibile nu este o idee noua. Zeci de state au experimentat astfel de impozite de-a lungul anilor, permitand economistilor sa studieze impactul acestora. Rezultatele au aratat, in mod constant, ca cererea de bauturi dulci, gustari si alimente grase este constanta, ceea ce a facut ca multe tari sa renunte rapid la aceasta taxa, precizeaza sursa citata.

Ads

"Nici sub aspectul aportului caloric, introducerea unei astfel de accize si la un asemenea nivel nu se justifica. Le reamintim sau amintim 'specialistilor' Guvernului in cazul in care nu au aflat inca acest lucru, ca un litru de suc are 440 kcalorii, un litru de bere 900 kcal, iar un litru de vin 1.260 kcal", se mai arata in comunicat.

Un proiect de Ordonanta publicat marti de Ministerul Finantelor prevede ca, pentru bauturile racoritoare al caror continut de zaharuri este intre 5-8 g zaharuri/100 ml, acciza nearmonizata va fi de 0,8 lei/litru, iar pentru cele al caror continut de zaharuri este peste 8 g zaharuri/100 ml acciza este de un leu pe litru si va fi datorata de producatori, de importatori sau de cei ce vor achizitiona intracomunitar.

Potrivit notei de fundamentare care insoteste proiectul de act normativ, masura accizarii bauturilor racoritoare descurajeaza consumul de alimente nesanatoase si aduce venituri care pot fi investite in educatie si sanatate.

Initiatorii actului normativ arata, totodata, ca in Uniunea Europeana, 52% din populatia adulta este in prezent supraponderala, iar din aceasta proportie 17% sufera de obezitate.

Accizarea bauturilor racoritoare cu continut ridicat de zahar va aduce venituri suplimentare la buget de 320 milioane lei in acest an, potrivit estimarilor oficiale.

Ads