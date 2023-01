Vom putea depune online orice tip de formular - platforma e gata

Ministerul Comunicatiilor a finalizat platforma tehnica de depunere online a oricarui tip de formular.

Astfel, atat firmele, cat si cetatenii vor putea completa documentele online, evitand cozile de la ghiseele traditionale.

"Institutiile publice sunt invitate sa solicite Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale inrolarea in sistem, urmand ca dupa aceasta solicitare sa se incheie un protocol de colaborare care presupune si stabilirea procedurilor de autentificare in platforma a institutiilor respective", se arata intr-un comunicat emis luni de minister.

Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI) este institutia care are rolul de a realiza politica Guvernului in sectoarele comunicatiilor electronice si audiovizuale, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si in domeniul serviciilor societatii informationale si ale societatii bazate pe cunoastere din Romania.

