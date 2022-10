Scandal din cauza taxei pe toaletă într-o cunoscută stațiune turistică: "Românul decide singur unde e wc-ul" / "Se împrumutau unii de la ceilalti"

O discuție pe tema taxei plătită de turiștii care ajung în zona Lacului Roșu din județul Harghita a stârnit dezbateri aprinse pe Facebook.

Tema a fost lansată în discuție de un român care a însoțit un grup de copii și a semnalat că suma pe care aceștia au plătit-o pentru a avea acces la toaletă este prea mare.

"Lacul Roșu, taxa WC 3 lei, prețuri exagerate!

Doamneeeee...e grav!

Am sa adaug ceva la comentariul acesta:

Stimate doamne și stimați domni!

Despre comentariul la taxa de 3 lei, nu m-am referit că voiam sa fii și spălat și parfumat, eram cu un grup de 45 de copii, cu vârste de la 9-10 ani până la 13-14 ani, care nu mai aveau bani, ne îndreptam spre casă, se împrumutau unii de la ceilalti, s-au împrumutat și voiau și cei care au împrumutat, dacă nu știți cum e cu grup de copii, nu vorbiți, unii, deci specific, nu doreau să facă treabă mica,(mă scuzați), erau și fete.

Din Suceava, până aici, ne-am oprit de vreo 5-6 ori, s[ fim civilizați, la toalete publice unde toate taxele erau de 1 leu sau 1,50 și unele chiar curate, cu flori în interior!

Nu poți opri un copil să-și cumpere ceva!

Am spus să-și păstreze bani și pentru toalete!

Aici, am vorbit că era prea scump, față de alte locații, curate, și cu preț de maxim 1,50!

Ads

Nu vorbim și comparăm cu țările din jur, cum nu comparăm salariile!

Sunt țări unde lași TU, cât vrei, nu ți se cere! Și nu vorbim de toalete publice în mall-uri unde este gratis! Am spus că mi s-a părut mai scump decât am întâlnit!

Nu mai vorbiți de civilizație, că nu poți să mergi cu copiii în decor! Lor le este rușine să-și mănânce pachețelul de față cu alți colegi, dar să se "ușureze în natură!", a scris acesta pe pagina Am fost acolo, de pe Facebook.

Unii cred că taxele ar trebui să fie mai mari

"Eu aș pune taxa 10 lei și personal să igienizeze după fiecare. Poporul nu știe să folosească o toaletă publică. În Germania am plătit utilizarea toaletei și la mall."

"Din partea mea, să pună și 10 lei taxa pt WC, poate așa nu mai au acces toți meltenii care nici să nimerească gaura de la WC nu sunt în stare. Dacă intri într-o toaletă din mall unde au acces toți retarzii care nu știu decât să-și bată joc, îți vine să vomiti."

Ads

"WC-ul era curat? Avea hârtie igienică, săpun, șervețele/ uscător? Mirosea frumos?

Dacă răspunsul este "da", e normal să existe o taxă! Dacă e "nu", atunci e nejustificat."

"Bei o apă de doi lei și faci pipi de 3 lei, este bine."

"Românul nu caută wc-ul, românul decide singur unde e wc-ul."

"În Austria și în UE ai condiții decente, în România lasă de dorit, să nu mai amintim de salariile din UE. La noi munceșți pe 1500 lei."

"Salariul minim anul asta este 2550 brut. Cum la toalete e nevoie cam de două persoane, că una singură nu ar putea și nici nu ar fi legal să lucreze 12 ore, asta înseamnă 5100 de lei. Cu taxa de 3 lei e nevoie de 1700 de persoane ca să se acopere salariile. Apoi mai sunt de plătit consumabilele, apa, curentul și poate și vreo chirie. Și am vorbit de salariu minim, deși nu prea e simplu să lucrezi pe banii ăștia la o budă publică. Prețul nu mi se pare exagerat."

Ads

"Cu ce crezi că se întreține wc-ul? Curățenia, hârtia, apă, detergentul, curentul? Numai moca v-ați învățat! Stai acasă, că e gratis wc-ul."

Prețuri în alte zone pentru accesul la toaletă

"Peste tot în Europa este între 0,5€ și 2€. Nu înțeleg drama din postare. Pentru a putea întreține civilizat și curat e nevoie de o taxă."

"Pe Transfăgărășan taxa era anul trecut 8 lei."

"Austria, taxa WC 1 euro, wow. Am renunțat, am ținut până în România, unde era moka."

"În Ungaria plătești o grămadă de bani la wc-urile lor de acum 1000 de ani."

"Dacă acei bani sunt folosiți cum trebuie, nu e mult. În străinătate, ca turist, e ceva normal, și e mult mai scump."

"Cea mai mare taxă pe care am plătit-o în străinătate a fost 1€. La noi în țară cea mai mare taxa pe care am plătit-o a fost 5 lei (deci echivalent).

Diferența între cele 2 toalete e de la cer la pământ. Am fost la toalete publice (în România) fără taxă, care arătau incomparabil mai bine față de cea unde am plătit 5 lei. Cea mai scumpă la care am fost, a fost și cea mai nasoală."

Ads

"În parcul central în Cluj e 50 de bani. Este foarte curat, miroase plăcut, e îngrijit."

"Acum 3 ani pe Transfăgărășan era 5 lei și condiții groaznice. Sunt total de acord cu taxa la wc public, însă dacă dai 5 lei nu mi se pare normal să miroase ca în grajd și să ți se dea hârtie igienică cu pătrățica. Nu mă mir că marginea drumului din păcate înlocuiește wc-ul. Ca să nu mai zic că nu sunt toalete publice peste tot (mă refer la puncte de atracție). În zona barajului Vidraru nu am văzut nici o toaletă (mă refer la cele amenajate, că în rest am văzut de toate)."

"În Turcia costă 3 lire = 0,9 lei și pot să spun că pun mâna doar pe ușa de la intrarea în cabina de la wc, restul nici nu le atingi, nu mai spun de curățenia impecabilă și multă tehnologie de rămâi wow!"

"Trasfăgărășan, 4 lei. Sunt de acord, dar pentru copii mici măcar la jumate. De exemplu, a mea, cea mică ( 2 ani jumate) spune că vrea să facă și poc, printr-o minune nu-i mai vine când o pun."

Ads