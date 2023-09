Antonescu: Reducerea CAS este o etapa a programului de guvernare

Presedintele Senatului Crin Antonescu a declarat joi, referindu-se la reducerea cu trei puncte procentuale a CAS, ca este o etapa a programului de guvernare si a precizat ca a discutat cu premierul in acest sens.

"Acesta este mandatul pe care l-am dat ministrului Finantelor (...) de a discuta cu premierul, cu partenerii, in Guvern. Am discutat si cu premierul aceasta chestiune si premierul doreste sa o faca (n.r. reducerea). Este inscrisa in programul de guvernare, este un pas, este o etapa din programul de guvernare.

(...) Dupa reducerea TVA la paine, care a fost o miscare anuntata de guvern cu toate complicatiile si riscurile asumate va urma si asta. Si sunt convins ca si in discutia despre viitorul buget ea va intra (...) Ieftinirea costului fortei de munca este vitala, este una dintre problemele cele mai serioase ale economiei romanesti. (...) Ceea ce poate face Guvenul dincolo de a atragere a investitorilor prin mijloace de diplomatie economica sunt pasi considerabili", a explicat liderul PNL.

Intrebat daca ar sustine egalizarea varstei de pensionare intre femei si barbati Antonescu a raspuns afirmativ motivand ca, din punct de vedere al ratiunilor bugetare un asemenea sistem, pentru forta de munca "are sens".

"Asta este marea dilema si dificultate de luare a decizie in aceasta privinta. Egalizarea asta de varste este intr-adevar izvorata din legislatia UE. Ea, din punct de vedere al ratiunilor bugetare, ratiunilor structurale ale unui asemenea sistem gandit pentru forta de munca, are sens.

Ads

Problema in Romania este ca din pacate conditia femeii, statistic vorbind, in cele mai multe dintre cazuri nu este de comparat cu conditia femeii occidentale. Cred totusi ca va trebui sa ne luam inima in dinti si daca vrem intr-adevar sa punem bazele unei strategii de durata sa facem si acest pas", a adaugat presedintele liberalilor punctand insa ca "nimeni" nu trateaza aceasta chestiune cu indiferenta, "ca pe o statistica".

Ministrii Finantelor si cel al Bugetului trebuie sa gaseasca solutii privind reducerea CAS cu trei puncte procentuale in bugetul pe anul viitor, aceasta fiind o promisiune, dar si un obiectiv al USL, a declarat premierul Victor Ponta, la sfarsitul lunii august.

"Este unul dintre obiectivele principale ale guvernarii USL - reducerea contributiilor si a taxarii muncii. Si evident ca ministrul de Finante, domnul Chitoiu, ministrul Bugetului, domnul Voinea, trebuie sa lucreze si sa gaseasca solutiile in bugetul pe anul viitor pentru a aplica aceasta promisiune a noastra, asa cum de fapt am aplicat toate celelalte promisiuni, si cele referitoare la pensii si salarii, si cele referitoare la TVA la paine si cele referitoare la drepturile taiate ilegal militarilor. Este o promisiune a USL, este un obiectiv bun pentru Romania sa reducem taxarea muncii si asta trebuie sa incercam sa facem in 2014", a adaugat premierul.