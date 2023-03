Au scazut vanzarile de tigari si alcool - Ministerul Sanatatii vrea sa mareasca taxa pe viciu

Ministerul Sanatatii considera ca taxa pe viciu la tutun, dar si la alcool, ar trebui majorata anual, deoarece consumul de tigari a scazut influentand incasarile din contributia pentru sanatate, care sunt astfel mai mici, in timp ce cheltuielile cu bolile fumatorilor sunt in crestere continua.

Cresterea costurilor cu diagnosticul si tratamentul bolilor provocate de fumat este generata atat de descoperirea unor metode noi in medicina, dar si de atingerea pragului de varsta de 45 ani de catre "cohorta populationala nascuta in perioada 1967-1969", se arata intr-un document semnat de conducerea ministerului.

Contributia pentru sanatate aplicata produselor din tutun, cunoscuta sub numele de "taxa pe viciu", a fost introdusa de Guvern in 2006 si stabilita la 20 de eurocenti pentru fiecare pachet de tigari si 200 de euro pentru fiecare hectolitru de alcool rafinat.

O majorare a acestei taxe ar genera scumpirea unui pachet cu tigari si a unei sticle cu alcool.

Cresc taxele, scade consumul

In documentul citat, ministerul arata ca Organizatia Mondiala a Sanatatii recomanda cresterea taxarii produselor din tutun si sprijinirea fumatorilor in vederea renuntarii la fumat ca metode cost-eficiente de reducere pe termen scurt si mediu a consumului de tutun, fiind recomandata si aplicarea unei taxe asupra produselor din tutun care sa fie utilizata pentru actiuni de prevenire a debutului si de sustinere a renuntarii la fumat.

Ministerul arata, in acelasi timp, ca, urmare a scaderii considerabile a prevalentei fumatului in randul populatiei generale (de la 36% in 2004 la 26% in 2011), consumul de tigarete a scazut, motiv pentru care si incasarile din contributia pentru sanatate au scazut, in timp ce cheltuielile pentru tratamentul si diagnosticul bolilor provocate de fumat au crescut, ca urmare a cresterii numarului de bolnavi si a posibilitatilor terapeutice, suma cheltuita pentru spitalizarea si tratamentul prin programele nationale de sanatate doar a cazurilor atribuibile fumatului fiind cu aproximativ 100 milioane lei mai mare decat cea incasata din contributia pentru sanatate aplicata produselor din tutun.

"Avand in vedere cresterea continua a cheltuielilor legate de diagnosticul si tratamentul bolilor provocate de fumat (ca urmare a descoperirii de metode noi de diagnostic si tratament, dar si ca urmare a atingerii pragului de varsta de 45 de ani de catre cohorta populationala nascuta in perioada 1967-1969), identificarea unei solutii prin care contributia pentru sanatate aplicata produselor din tutun (si alcool) sa creasca anual ar trebui sa fie o prioritate", se afirma in document.

Ministerul avanseaza in aceasta teorie si precizeaza ca Organizatia Mondiala a Sanatatii, Banca Mondiala, dar si experienta altor tari "indica mai multe posibilitati", printre care cresterea anuala a actualei taxe fixe aplicate fiecarui pachet de tutun, de 0,20euro/pachet, inlocuirea acestei taxe fixe cu un procent fix din acciza totala (cum este cazul taxei de 1% din acciza destinata Ministerului Sportului) sau aplicarea unei taxe pentru sanatate, distincta de acciza, de exemplu ca procent din veniturile firmelor care comercializeaza produse din tutun, dar si alcool.

Cat aduce la buget taxa pe viciu

In vara acestui an, reprezentantii Ministerului Sanatatii au declarat ca taxa pe viciu aduce Sanatatii, din 2006, circa 1,3 miliarde de lei pe an, din care sunt completate bugetele programelor nationale, cele pentru reabilitarea unitatilor sanitare si pentru achizitii de echipamente, aparatura pentru spitale si ambulante.

Sumele provenite din taxa pe viciu care au revenit Ministerului Sanatatii in perioada 2006-aprilie 2012 au fost de aproximativ 7,5 miliarde de lei, conform datelor institutiei. Din perspectiva finantarii sanatatii, intre 2007 si 2014, aceasta noua resursa a reprezentat circa 9-10% din totalul cheltuielilor publice pentru sanatate.

Cu ocazia Zilei Mondiale fara Tutun, Fundatia Medicala "Pneuma" a lansat o petitie publica prin care i-a invitat pe toti cei care isi doresc o viata fara tutun sa solicite majorarea taxei pe viciu, avand in vedere ca peste 42.000 de romani mor, anual, din cauza bolilor provocate de fumat.

In 2013, aproape 10.000 de romani au sunat la numarul gratuit 0800.878.673 (STOPFUMAT), pus la dispozitie in cadrul Programului National Stop Fumat, numarul celor interesati sa se lase de fumat fiind dublu fata de 2012, atunci cand doar 4.327 de romani au apelat linia telefonica, pentru a afla informatii despre cum se pot trata.

Initiatorii petitiei arata ca cea mai alarmanta cifra legata de incidenta fumatului se inregistreaza in randul tinerilor sub 15 ani, unul din patru fumand zilnic.

Cei mai multi fumatori (43,1%) au inceput sa fumeze la o varsta intre 17 si 19 ani, iar 18,1%, dupa varsta de 20 de ani. Majoritatea celor care au inceput sa fumeze inainte de 15 ani sunt din mediul rural.

