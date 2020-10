Fenomenul de rambursare a taxelor

Trebuie mentionat ca acest numar ar putea fi mult mai mare, dar din cauza dezinformarii sau speriati de gandul ca trebuie sa faca solicitari la diferite autoritati, multi romani amana sau in cel mai rau caz refuza recuperarea legala a acestor taxe.Din randul celor care aleg sa recupereze aceste taxe, cei mai multi recupereaza din tarile unde au lucrat, surplusul de impozit si alocatia pentru copii.Rambursarea taxelor este un proces care nu afecteaza nici asigurarile sociale si nici viitoarele angajari in respectiva tara. Aceasta rambursare face parte din procesul firesc de declarare a veniturilor.Daca sunteti interesati sa recuperati taxele din tarile unde ati lucrat dar va sperie ideea ca trebuie sa comunicati cu diferite autoritati sau considerati ca nu aveti destule cunostinte in domeniu, trebuie sa stiti ca puteti apela la serviciile unei firme de specialitate.In acest domeniu, datorita interesului crescut pentru acest subiect, activeaza din ce in ce mai multe firme.Printre firmele de top se numara, MIGRO.RO , o firma cu o exeprienta in domeniu de peste 10 ani. Aceasta se prezinta ca fiind o firma de consiliere juridica specializata in recuprerarea de taxe din tari ca Germania si Austria.Ceea ce ii diferentiaza de restul firmelor care activeaza in acest domeniu, este probabil faptul ca lucreaza un avocat de origine germana cu o vasta experienta in domeniu si un cumul de cunostinte legislative si faptul ca nu percep comision decat in momentul in care se primesc sumele aferente.Din statisticile efectuate de acestia am aflat ca interesul celor care doresc sa apleze la aceste servicii este in continua crestere. Totusi, acestia speculeaza ca doar 60% din numarul personelor care lucreaza in strainatate dispun de aceste recuperari.Prin refuzul sau amanarea acestor recuperari se rateaza sansa unor venituri suplimentare care ar putea duce la o crestere a economiei si la bunastarea familiilor.Referitor la recuperarea taxelor, trebuie sa stiti ca daca ati lucrat in Germania si Austria si aveti copii minori sau majori dar care isi continua studiile, aveti dreptul de a beneficia de alocatia pentru copii din aceste tari.Pentru a beneficia de acest drept nu este necesar ca si copii sa fie inregistrati in aceste tari, este suficient ca doar parintele sau parintii sa fie inregistrati. Alocatia pentru copii din aceste state este considerabil mai mare decat cea din Romania.In cazul recuperarii impozitului pe venit din Germania si Austria, se recupereza doar surplusul de impozit. Daca ati lucrat in aceste state pentru o perioada relativ scurta, doar cateva luni dintr-un an, impozitul pe salariu datorat statului german este zero, si astfel aveti posibilitatea de a recupera in totalitate impozitul retinut de acest stat.Se poate recupera impozitul si daca ati lucrat un an intreg, dar in acest caz rambursarea va fi influentata de factori precum: clasa de impozitare, situatia familiala si veniturile globale obtinute in respectivul an fiscal.Daca sunteti interesati de serviciile oferite de firma MIGRO.RO, puteti accesa site-ul lor si cu ajutor unui calculator de taxe puteti obtine o estimare a sumelor pe care ati putea sa le recuperati.De asementea accesand blogul lor, puteti fi la curent cu noutatile din domeniu.