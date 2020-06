ANAF avertizeaza: romanii mai au la dispozitie doar cateva zile pentru depunerea declaratiei privind impozitul pe venitul global

a) pentru plata impozitului pe venit, a contributiei de asigurari sociale si a contributiei de asigurari sociale de sanatate, reprezentand obligatii fiscale anuale pentru anul 2019, se acorda o bonificatie de 5% din aceste sume, daca toate aceste obligatii fiscale de plata se sting prin plata sau compensare, integral pana la data 30 iunie 2020 inclusiv;

b) pentru depunerea declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanta conform art. 79 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, se acorda o bonificatie de 5% din impozitul pe venit, contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale de sanatate.

- prin intermediul serviciului "Spatiul Privat Virtual" (SPV);

- pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnatura electronica calificata.

Ziare.

com

Prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale, termenul de depunere a formularului "Declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoane fizice" a fost prorogat pana la data de 30 iunie 2020, inclusiv.Prin acelasi act normativ, s-a stabilit ca, daca Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice se depune pana la 30 iunie 2020 inclusiv, se acorda urmatoarele bonificatii:Bonificatia prevazuta la lit.b) se acorda numai daca este indeplinita conditia de acordare a bonificatiei prevazuta la lit.a), caz in care se aplica ambele bonificatii.Declaratia unica se utilizeaza atat pentru declararea venitului realizat si definitivarea impozitului anual pe venit si a contributiilor sociale datorate pentru anul 2019, cat si pentru estimarea obligatiilor datorate pentru anul 2020.Declaratia unica se depune de catre persoanele fizice care realizeaza, individual sau intr-o forma de asociere, venituri/pierderi din: activitati independente, drepturi de proprietate intelectuala, cu exceptia contribuabililor pentru care impozitul se retine la sursa, cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arenda, activitati agricole, piscicultura si/sau silvicultura, transferul titlurilor de valoare, precum si venituri din alte surse (de exemplu: castiguri din transferul de moneda virtuala sau venituri impozabile ca urmare a cesiunii de creanta).Declaratia unica se depune si de catre persoanele fizice rezidente care realizeaza venituri din strainatate, supuse impozitarii in Romania (de exemplu: venituri din activitati independente, venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala, venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din activitati agricole, piscicultura, silvicultura, venituri sub forma de dividende, venituri sub forma de dobanzi, venituri din premii, venituri din jocuri de noroc, castiguri din transferul titlurilor de valoare etc).In conditiile actuale, cand este foarte importanta respectarea distantarii sociale, Agentia Nationala de Administrare Fiscala aminteste contribuabililor ca pot depune Declaratia unica prin mijloace electronice de transmitere la distanta astfel: