Disperare sau incompetenta? Guvernul taxeaza... veniturile neimpozabile

Disperare sau doar incompetenta? Guvernul a decis sa taxeze... veniturile neimpozabile, astfel ca, din luna iulie, veniturile nevazatorilor si a celorlalte persoane cu handicap grav sunt impozitate cu 5,5%.

Astfel, prin ordonanta de Urgenta nr. 93/2008, Ministerul Sanatatii impoziteaza cu 5,5% pentru bugetul asigurarilor de stat (CASS) toate veniturile persoanelor cu handicap. Ordonanta a intrat deja in vigoare din 30 iunie, in aceeasi zi in care a fost discutata in Parlament si publicata in Monitorul Oficial, informeaza Romania libera.

"Nu stiu undeva in lume ca handicapatii sa fie impozitati. In plus, dupa Guvernul Tariceanu, trebuie sa platesc impozit la CASS pentru indemnizatia de insotitor, pentru cartelele de masa, pentru abonamentele radio, telefon, transport, care sunt toate niste facilitati fiscale, niste drepturi castigate. Nicaieri in lume nu se pot anula sau modifica in jos drepturile castigate", a declarat pentru Romania libera A.P., o persoana nevazatoare.

Vrand sa sporeasca banii din pusculita Casei de Sanatate, prin Ordonanta nr. 93 Guvernul a comis de fapt o gafa fara precedent, cerand impozitarea tuturor veniturilor neimpozabile!

"Cred ca, prin punctul 55 din OUG 93/2008, Ministerul Sanatatii a vrut sa introduca in baza de impozitare (5,5% la CASS) veniturile realizate de handicapati si IT-isti (venituri neimpozabile in prezent conform art. 42x, 55k si 55l).

Prin formularea existenta s-au introdus insa in baza de calcul a CASS toate veniturile neimpozabile, nu numai cele de natura salariala, de exemplu: sume primite din asigurari, donatii, mecenate, exproprieri, despagubiri de deces, subventii etc.

Daca este asa, atunci textul ordonantei de urgenta este gresit si trebuie modificat, pentru ca deja produce efecte importante. Nu este suficient sa se << clarifice >> prin norme, pentru ca o astfel de clarificare va adauga la lege, ceea ce nu este permis", a declarat avocatul Gabriel Biris.

Ordonanta isi produce deja efectele si, potrivit lui Biris, se vor face unele state de plata pana pe 29 iunie, iar altele pentru 30 iunie.

