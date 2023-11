Guvernul pregateste reducerea TVA pentru medicamente

Guvernul analizeaza posibilitatea de a reduce TVA-ul la medicamente si energie, masura ce ar conduce la scaderea preturilor, sustin reprezentantii Asociatiei Importatorilor de Medicamente.

La randul sau, Varujan Vosganian, ministrul Economiei si Finantelor, a reiterat ideea ca reducerea taxei pe valoare adaugata si la alimente nu se justifica deoarece nu ar genera o scadere de preturi.

"Este binevenita reducerea TVA-ului si chiar reducerea la 0 ar fi ideala pentru medicamentele cu prescriptie, deci pentru TVA 9%. In primul rand ar resimti toti pacientii cronici - vorbesc despre cei care isi iau medicamente compensate sau care le platesc integral. Ar fi o reducere substantiala pentru buzunarul propriu, iar din punctul nostru de vedere, al distribuitorilor, la fel, ar fi un lucru binevenit, pentru ca efortul nostru financiar s-ar reduce semnificativ", a declarat Viorel Vasile, presedintele ADIM.

Eventuala reducere a taxei pe valoare adaugata nu este rivita cu ochi buni de analistii autohtoni, dar nici de cei ai agentiilor internationale de rating.

"Cred ca in momentul de fata nu incape discutie despre orice relaxare fiscala. Trebuie sa ne gandim cum facem mai sustenabila fiscalitatea. Avem presiuni pe deficitul bugetar, mai ales daca economia incetineste", a aratat Ionut Dumitru, seful departamentului de cercetare din Raiffeisen Bank, citat de Ziarul Financiar.

La randul sau, Andrew Colquhoun, director in cadrul Fitch Ratings, considera ca Romania are nevoie de o politica fiscala mai aspra, cu un buget echilibrat sau chiar cu excedent, pentru a indeparta unele presiuni din economia aflata in expansiune si pentru a creste spatiul de manevra in cazul in care avansul economic ar incetini puternic.