Kelemen, despre "taxa de solidaritate" pentru marile companii: „Sunt perioade când trebuie să fii solidar cu acei cetăţeni şi cu acea societate unde faci profit şi pe seama căreia faci profit”

Vicepremierul Kelemen Hunor afirmă că "taxa de solidaritate" pe care ar urma să o plătească companiile cu cifră de afaceri de peste 100 de milioane de euro "nu este ceva permanent", ci ar urma să fie introdusă pentru unu, doi sau trei ani. "Sunt perioade când trebuie să fii solidar cu acei cetăţeni şi cu acea societate unde faci profit şi pe seama căreia faci profit. Sună urât, nu sună prietenos, dar trecem printr-o perioadă grea, nimeni nu vrea să alunge investitorii, nimeni nu vrea să facă rău nimănui", susţine Kelemen Hunor.

"Astăzi (marţi - n.r.) nu am discutat, ieri a fost o discuţie scurtă şi vom continua când discutăm despre buget. E vorba despre o propunere pentru o perioadă scurtă, de un an de zile, poate să fie şi doi-trei ani de zile, dar nu asta este important, nu este ceva permanent. Şi e vorba de a creşte veniturile la buget într-o perioadă dificilă, când eşti nevoit, din cauza inflaţiei, din cauza creşterii preţurilor la energie care nu depinde de Guvernul nostru, nu depinde nici de Uniunea Europeană, vedeţi că se întâmplă peste tot, să mai aduci la buget nişte sume prin care poţi să îi ajuţi pe acei oameni care au nevoie de ajutor, dar în acelaşi timp trebuie să faci şi investiţii în sănătate, în educaţie, în domenii importante. Şi atunci eu am propus la un moment această taxă.

Toată lumea vorbea de taxă de solidaritate şi am spus ok, dar haideţi să vedem cine cu cine trebuie să fie solidar într-o astfel de perioadă. Nu este ceva uzual, trebuie o discuţie şi cu mediul de afaceri. Au existat deja mici discuţii, unii acceptă mai uşor, alţii acceptă mai greu, dar eu spun aşa: o taxă de 1% din cifra de afaceri pentru o perioadă de un an de zile, şi vorbim de cifra de afaceri pentru anul 2021 ca să nu ne încurcăm în 2022, atunci acest lucru înseamnă un venit important şi trebuie să spunem şi destinaţia: să nu fie la categoria cheltuielilor permanente.

Trebuie să spunem că mergem cu aceşti bani să investim în sănătate, să investim în educaţie, astea sunt domeniile prioritare”, a declarat Kelemen Hunor, marţi seară, la TVR.

El a susţinut că banii din "taxa de solidaritate" nu ar urma a fi folosiţi pentru majorările de venituri, explicând că pentru acest lucru pot fi folosite sume provenite din alte surse.

"Liberalii sunt în acest moment mai reticenţi. Nu contează, e o discuţie în coaliţie. Dacă vom ajunge la un consens, se face, dacă nu, nu. Dacă nu se ajunge la un consens atunci trebuie găsită o altă formulă, o altă sursă de venit, fiindcă nimeni nu doreşte o creştere a taxelor. Aici e vorba despre ceva foarte temporar şi foarte precis. (...) Eu am văzut discuţiile: unii vorbesc de profit, alţii vorbesc de cum se poate ocoli o astfel de suprataxare. Dar şi în acest moment, dacă ne uităm la profit, vedem multe firme - şi nu vreau să spun că toată lumea face la fel - cum facturează pentru firma mamă consultanţă, mentenanţă, drept de folosire a nu ştiu ce şi aşa mai departe, până la urmă rămân cu un profit foarte, foarte mic sau fără profit.

Dar până la urmă, ei aicea fac afaceri. Plătesc taxe, e foarte bine! Asigură locuri de muncă, e foarte bine! Dar sunt perioade când trebuie să fii solidar cu acei cetăţeni şi cu acea societate unde faci profit şi pe seama căreia faci profit. Sună urât, nu sună prietenos, dar trecem printr-o perioadă grea, nimeni nu vrea să alunge in vestitorii, nimeni nu vrea să facă rău nimănui", a adăugat Kelemen Hunor.

El a spus că se pot găsi modalităţi prin care firmele pot fi ajutate pe termen mediu sau lung, însă în acest moment este nevoie de resurse la buget, iar această taxă este una dintre resurse.