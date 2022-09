Ce taxe vor plati bucurestenii in 2012?

Consilierii municipali au aprobat luni proiectul privind stabilirea nivelurilor imozitelor si taxelor locale, in 2012, in Capitala. Acestia au decis ca bucurestenii vor plati in 2012 aceleasi taxe si impozite precum cele din 2011, cu exceptia cladirilor care nu au fost reevaluate in ultimii trei-cinci ani.

In cazul cladirilor care nu au fost reevaluate in ultimii trei ani, cota impozitului pe cladiri va fi de zece la suta, iar in cazul celor nereevaluate in ultimii cinci ani, de 30 la suta, relateaza Mediafax.

In cazul cladirilor cu destinatie turistica ce nu functioneaza in cursul unui an calendaristic, proprietarul va trebui sa plateasca in 2012 o cota de impozit de cinci la suta din valoarea de inventar a cladirii.

Bucurestenii care vor plati anticipat, pana la 31 martie 2012, impozitele pe cladiri, terenuri si mijloacele de transport vor beneficia de o reducere de zece la suta din suma datorata.

In cazul in care impozitele si taxele locale sunt platite dupa data-limita, proprietarii vor plati majorari de intarziere.

Directia Venituri a municipalitatii a solicitat primariilor de sector un punct de vedere in cazul nivelurilor impozitelor si taxelor locale pentru 2012.

Potrivit raportului de specialitate al proiectului de act normativ, Directia Venituri Buget Local Sector 2 a considerat oportuna majorarea cu 20 la suta a impozitelor si taxelor si reinstaurarea taxei hoteliere, iar Serviciul Public pentru Finante Publice Locale Sector 6 a propus majorarea cu 20 la suta a taxei pentru utilizarea locurilor publice cu unitati de alimentatie publica si terase de vara si a taxei pentru utilizarea locurilor publice pentru activitatea de comercializare a produselor alimentare si nealimentare (inclusiv comercializarea de flori).

Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 4 a lasat la latitudinea CGMB sa stabileasca nivelul acestora, iar Directiile Generale de Impozite si Taxe Locale ale sectoarelor 1, 3 si 5 nu au trimis propunerile solicitate.

Impozitele pe cladiri si terenuri sunt diferentiate in Bucuresti, in functie de zona in care este amplasata constructia sau terenul, vechimea sau materialele din care este construit imobilul.