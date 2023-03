Timbrul de mediu, noua versiune a taxei auto, a intrat in vigoare (Video)

Incepand de vineri, 15 martie, a intrat in vigoare noua versiune a taxei auto, redenumita timbrul de mediu, aducand schimbari majore in modul de plata, care, de acum, va lua in considerare cantitatea de dioxid de carbon emisa de masina si durata ei de viata.

Timbrul de mediu este platit o singura data, la prima inmatriculare in Romania sau prima transcriere, mai putin in cazul mostenirilor sau partajului. De asemenea, sunt scutiti de plata proprietarii de masini care au achitat deja taxa de poluare.

Pentru masinile care au motorizare Euro 4 si Euro 3, nivelul taxei, fata de cea anterioara, creste, in medie, cu aproximativ zece procente.

In acelasi timp, pentru masinile Euro 2, Euro 1 si non-euro, exista o scadere de 60 - 90 la sumei, deoarece se considera ca aceste autovehicule au o durata de viata mai scazuta decat celelalte, prin urmare vor polua pe o durata de timp mai mica.

Pentru masinile dotate cu motoare Euro 5, nivelul taxei ramane acelasi, iar pentru cele cu Euro 6, masini hidride sau electrice, nu se plateste timbrul de mediu.

In total, Ministerul Mediului spera sa adune din timbrul de mediu 700 de milioane de lei, in acest an, din care aproximativ 400 de milioane de lei vor fi utilizati pentru restituirile taxei auto de mediu anterioare.

Sistemul de calcul al timbrului de mediu este disponibil, incepand de vineri, pe site-ul Ministerului Mediului.

