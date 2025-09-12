Ryanair, în "război" cu Spania. Taxele mari de aeroport l-au înfuriat pe CEO-ul companiei irlandeze

Directorul general al grupului Ryanair, Michael O'Leary, a anunțat că ar putea reduce încă un milion de locuri la zborurile către Spania vara viitoare, dacă operatorul aeroportuar iberic Aena nu reduce taxele de aeroport după creșterea anunțată de 6,5%, scrie EFE.

Într-un interviu acordat Financial Times după reuniunea anuală a companiei aeriene low-cost irlandeze, O'Leary a anunțat că intenționează să se întoarcă la Madrid peste două săptămâni și că probabil va anunța această nouă reducere.

Ryanair acuză Aena de monopol

„Dacă prețurile în Spania regională sunt prea mari, voi zbura în altă parte”, a adăugat directorul Ryanair, care a insistat că, dacă guvernul spaniol nu va putea convinge Aena să anuleze această creștere a tarifelor, „nu am niciun interes să le deservesc”.

Ryanair, care acuză Aena de monopol, a anunțat deja luna aceasta o reducere de un milion de locuri în Spania pentru sezonul de iarnă.

Această ofertă redusă va însemna pierderea a peste un milion de locuri, ceea ce, adăugat la cele 800.000 eliminate de Ryanair în timpul sezonului estival, aduce reducerea totală la aproape 2 milioane în 2025.

Cifrele ar putea crește dacă se vor implementa reducerile planificate pentru zborurile către Spania vara viitoare.

Controverse privind taxele

Comisarul european pentru transporturi, Apostolos Tzitzikostas, s-a întâlnit vineri, 12 septembrie, cu directorul general al Ryanair, lucru care a provocat o „surpriză” pentru ministrul spaniol al consumatorilor, Pablo Bustinduy, care a deplâns faptul că această întâlnire a avut loc cu „magnatul” Ryanair, mai degrabă decât cu guvernul spaniol, în urma „șantajului” companiei aeriene privind taxele Aena.

În mijlocul controversei privind taxele, președintele Aena, Maurici Lucena, a acuzat compania aeriană irlandeză că distorsionează cifrele și că încearcă să câștige mai mulți bani, chiar dacă aceștia sunt plătiți de contribuabili.

Guvernul reiterează companiei Ryanair că nu acceptă șantajul

La rândul său, Ministerul Transporturilor a reiterat vineri companiei aeriene irlandeze Ryanair că nu acceptă șantajul și că, dacă, așa cum a amenințat, va reduce încă un milion de locuri la zborurile către Spania vara viitoare, golul lăsat va fi umplut de alte companii.

Acest lucru a fost comunicat agenției EFE de surse din cadrul ministerului menționat anterior, după ce CEO-ul grupului Ryanair, Michael O'Leary, a declarat că ar putea reduce încă un milion de locuri dacă operatorul aeroportuar spaniol Aena nu reduce taxele de aeroport după creșterea anunțată de 6,5%.

Ministrul spaniol al Industriei și Turismului avertizează Ryanair

Ministrul Industriei și Turismului, Jordi Hereu, a îndemnat vineri compania aeriană low-cost irlandeză Ryanair să își rectifice „strategia greșită” în disputa privind taxele de aeroport din Spania și a avertizat că guvernul nu acceptă „șantaj sau amenințări”.

Într-un interviu telefonic cu EFE în cadrul reuniunii miniștrilor turismului din G20 (un grup de țări dezvoltate și emergente) din Africa de Sud, Hereu i-a răspuns directorului general al grupului Ryanair, Michael O'Leary, care a indicat că ar putea reduce încă un milion de locuri la zborurile către Spania vara viitoare dacă operatorul aeroportuar Aena nu reduce taxele de aeroport după creșterea anunțată de 6,5%.

