Comisia Europeană a acuzat joi, 19 noiembrie, România și alte 8 țări membre UE de neîndeplinirea obligațiilor de a transpune corect în legislația națională a directivei privind eurovinieta. România a lansat la 1 octombrie TollRo, noul sistem pentru taxe de drum.

CE a trimis scrisori de punere în întârziere Estoniei, Letoniei, Croației, Lituaniei, Portugaliei, României, Sloveniei, Cehiei și Slovaciei, care deschid procedura de infringement.

Comisia Europeană semnalează probleme în ceea ce privește o metodologie comună pentru calcularea taxei de utilizare a infrastructurii pentru vehiculele grele; obligația de a oferi viniete pentru autoturisme a căror durată este proporțională cu perioada de utilizare a infrastructurii, inclusiv pentru o zi; și cerința ca taxele de trecere percepute pentru vehiculele grele să fie diferențiate în funcție de emisiile de CO2 ale vehiculelor.

„Comisia Europeană a decis să inițieze o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor prin trimiterea unei scrisori de punere în întârziere Estoniei și să trimită un aviz motivat Letoniei pentru netranspunerea integrală a revizuirii din 2022 a Directivei privind eurovinieta [Directiva (UE) 2022/362 de modificare a Directivei 1999/62/CE]. De asemenea, Comisia a decis să inițieze proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor prin trimiterea unor scrisori de punere în întârziere Croației, Lituaniei, Portugaliei, României, Sloveniei pentru netranspunerea sau aplicarea incorectă a acestei directive”, anunță, joi, CE într-un comunicat de presă.

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Cehia și Lituania, vizate în mod special de CE

De asemenea, Comisia a trimis Cehiei o scrisoare suplimentară de punere în întârziere pentru transpunerea incorectă a directivei, în urma unei scrisori de punere în întârziere trimise anterior.

CE precizează că directiva privind eurovinieta armonizează normele privind taxele în funcție de distanță (taxe de trecere) și taxele în funcție de durată (viniete) pentru utilizarea infrastructurii rutiere și costurile externe ale transportului rutier, în aplicarea principiilor „utilizatorul plătește” și „poluatorul plătește”. Directiva acoperă toate vehiculele cu patru sau mai multe roți.

„Problemele legate de transpunerea incorectă se referă la o gamă largă de obligații prevăzute de directiva privind eurovinieta. De exemplu, acestea prevăd o metodologie comună pentru calcularea taxei de utilizare a infrastructurii pentru vehiculele grele; obligația de a oferi viniete pentru autoturisme a căror durată este proporțională cu perioada de utilizare a infrastructurii, inclusiv pentru o zi; și cerința ca taxele de trecere percepute pentru vehiculele grele să fie diferențiate în funcție de emisiile de CO2 ale vehiculelor, ceea ce creează un semnal puternic de preț pentru operatori și contribuie, la rândul său, la reînnoirea treptată a parcului de vehicule cu vehicule mai puțin poluante”, se arată în comunicat.

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Oficialii CE precizează că Cehia, Estonia, Croația, Lituania, Portugalia, România, Slovenia și Slovacia au la dispoziție două luni pentru a răspunde la scrisorile de punere în întârziere și pentru a remedia deficiențele semnalate de Comisie. Dacă nu primește un răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să emită un aviz motivat.

În același timp, CE anunță că trimite un aviz motivat Letoniei, care are la dispoziție două luni pentru a răspunde și a lua măsurile necesare. În caz contrar, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la acest caz, solicitând aplicarea de sancțiuni financiare, se menționează în document.

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