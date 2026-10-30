"Nu putem avea o economie mai puternică doar colectând mai mult de la cei care muncesc", avertizează Cristina Chiriac, președinta CONAF

Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) solicită revizuirea regimului contribuțiilor sociale minime aplicabile anumitor contracte part-time, în contextul în care proiectul rectificării bugetare pentru 2026 este fundamentat pe o contracție economică de 0,4%, iar veniturile estimate din impozitul pe salarii au fost diminuate cu aproximativ 488 de milioane de lei.

CONAF consideră că actualul regim fiscal poate descuraja angajarea legală a persoanelor care nu pot lucra cu normă întreagă și propune calcularea contribuțiilor sociale în funcție de venitul efectiv realizat, precum și evaluarea unei eventuale aplicări etapizate a reformei.

„Nu putem avea o economie mai puternică doar colectând mai mult de la cei care muncesc deja. Trebuie să creăm și condițiile pentru ca mai mulți oameni să poată munci legal”, a declarat președintele fondator al CONAF, Cristina Chiriac, într-un comunicat transmis la data de 30 octombrie 2026.

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În opinia sa, România reclamă lipsa forței de muncă, dar examinează prea puțin propriile reguli care pot îngreuna accesul oamenilor la muncă.

„O femeie care revine după câțiva ani de inactivitate poate avea nevoie să înceapă cu patru ore pe zi. Un angajator poate avea nevoie exact de patru ore de muncă. Și totuși, în anumite situații, fiscalitatea introduce un cost suplimentar calculat prin raportare la o bază mai mare decât salariul efectiv”, a mai spus Chiriac.

Președintele CONAF a subliniat că revizuirea fiscalității contractelor part-time nu trebuie să afecteze măsurile de combatere a muncii subdeclarate, ci să facă distincția între practicile frauduloase și angajările legale.

„Nu contest necesitatea combaterii muncii subdeclarate. Contractele part-time fictive afectează concurența, bugetul public și drepturile salariaților. Dar o politică fiscală trebuie să poată distinge între fraudă și o formă legitimă de angajare. Înțeleg constrângerile bugetare. Tocmai de aceea propun să comparăm costul menținerii regulilor actuale cu efectele unei reforme asupra ocupării și veniturilor viitoare”, a adăugat ea.

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Potrivit confederației, angajatorii care încheie anumite contracte cu timp parțial trebuie să suporte diferența dintre contribuțiile calculate la venitul efectiv al salariatului și cele raportate la baza minimă stabilită prin lege. CONAF apreciază că această obligație poate introduce costuri suplimentare care limitează oportunitățile de angajare, în special pentru persoanele care revin pe piața muncii după perioade de inactivitate.

În susținerea propunerii, organizația invocă raportul OECD Economic Surveys: Romania 2026, potrivit căruia aproximativ 2% dintre femeile și bărbații ocupați din România lucrează cu timp parțial. OECD identifică regimul contribuțiilor minime, alături de alte restricții, printre factorii care limitează flexibilitatea pieței muncii și recomandă facilitarea utilizării contractelor part-time.

În aceste context, CONAF propune Ministerului Finanțelor, Ministerului Muncii și Parlamentului cinci direcții concrete: revizuirea contribuțiilor minime aplicabile contractelor part-time, evaluarea comparativă a impactului fiscal și asupra ocupării, combaterea muncii subdeclarate prin controale bazate pe risc, monitorizarea efectelor reformei la 6, 12 și 24 de luni și protejarea drepturilor sociale ale salariaților.

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„România are nevoie atât de disciplină fiscală, cât și de o bază economică mai largă. Cele două obiective nu trebuie tratate separat. Reforma fiscalității part-time trebuie evaluată prin această perspectivă: câți oameni noi aduce în economie, ce drepturi le asigură și ce valoare economică produce pe termen lung”, a mai menționat CONAF.

CONAF a luat ființă ca urmare a necesității de a crea o cultură antreprenorială modernă, sustenabilă și echitabilă, nu numai pentru antreprenoriatul feminin, ci și pentru întregul mediu de business. Organizația în componența sa 33 sucursale, 3 federații, 18 patronate, 55 asociații și 15.000 de companii și peste 245.000 de angajați.

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