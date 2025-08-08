Modalitate nouă de calcul pentru impozitul de proprietate. Pentru unele clădiri taxele cresc și cu 100%, iar statul nu poate fi „fentat”

Proprietarii vor avea obligația să declare toate clădirile, inclusiv cele construite fără autorizație. FOTO: Pixabay

Ministerul Dezvoltării a publicat joi, 7 august, în transparență, un proiect de act normativ care modifică modul de calcul al impozitelor pe proprietate, ca parte din al doilea pachet de măsuri fiscal-bugetare menite să reducă presiunea deficitului excesiv.

Măsurile „au în vedere principiul echității și al proporționalității, astfel încât conformarea privind achitarea obligațiilor față de stat să fie aplicabilă tuturor persoanelor, și nu doar celor care se conformează în mod voluntar prevederilor legale”, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

Cum se schimbă impozitarea proprietăților

Pentru lucrările realizate legal, adică cele cu autorizație de construire, valoarea de impozitare va fi calculată pe baza informațiilor specifice din documentele oficiale, precum anexa din cererea pentru emiterea autorizației și proiectul anexat acesteia. „Practic, se asigură că impozitul se stabilește în funcție de date concrete și oficiale, pentru a evita interpretări sau estimări neclare”, se precizează în nota de fundamentare, citată de Hotnews.

Documentul reglementează în plus și construcțiile realizate fără autorizație de construire, exceptând cele ridicate înainte de 1 august 2001. În aceste ultime cazuri, valoarea de impozitare va fi calculată în funcție de suprafața clădirii executate.

Mai mult, Ministerul Dezvoltării propune și o majorare de 100% a impozitului pentru o perioadă de 5 ani, începând cu anul următor constatării neregulii, adică a construcției făcute fără autorizație. În acest fel, este avută în vedere descurajarea construcțiilor ilegale și creșterea veniturilor la bugetul local, penalizând astfel aceste activități, argumentează cei de la Dezvoltare.

Noul impozit nu va fi datorat numai pentru clădirile cu autorizație valabilă, ci și pentru cele construite cu autorizație expirată, dacă nu s-a solicitat prelungirea, aplicându-se, totodată, și pentru cele construite fără autorizație, dacă acestea sunt constatate de autorități până la 31 decembrie a anului anterior.

Cum se vor impozita clădirile parțial finalizate

Proiectul mai clarifică procedura pentru declararea clădirilor finalizate parțial, care nu au obținut prelungirea autorizației de construire. Acestea trebuie declarate pe baza unui proces-verbal de recepție parțială, care atestă stadiul fizic și suprafața construită. Proprietarul care lucrează în regie proprie trebuie să notifice autoritatea locală pentru identificarea și impozitarea acestor clădiri parțiale, chiar dacă nu sunt finalizate sau nu au autorizație completă.

Proprietarii vor avea obligația să declare toate clădirile, inclusiv cele construite fără autorizație sau cu nerespectarea acesteia, pentru stabilirea impozitului. Nedeclararea duce la majorări succesive ale impozitului cu 30% pentru fiecare perioadă de întârziere de 6 luni.

Verificarea proprietăților va putea fi făcută cu drone

Potrivit proiectului de lege, autoritățile vor putea face inspecții pe teren și prin imagini satelitare, drone și alte tehnologii pentru identificarea clădirilor fără autorizație sau nedeclarate. Imaginile pot fi folosite ca probe pentru sancțiuni fiscale și disciplinare, mai amintește sursa citată.

Structurile specializate din urbanism și fiscalitate vor coopera pentru a transmite automat date despre autorizațiile de construire, valabilitatea și caracteristicile tehnice (suprafață, materiale), pentru a stabili corect impozitul. În plus, proiectul mai stabilește că pentru mijloacele de transport achiziționate, înmatriculate și vândute în același an calendaristic se stabilește un singur termen de plată a impozitului, respectiv data înstrăinării.

În schimb, proprietarul trebuie să depună declarația de radiere în termen de 30 de zile de la radierea din circulație a mijlocului de transport, precizând că, din data de 1 ianuarie a anului următor radierii, acesta nu mai datorează impozit pentru acel mijloc de transport și are obligația de a achita toate obligațiile fiscale restante până la data radierii.

