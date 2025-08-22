Cum sunt încasările din taxele pe proprietate în Europa și unde se situează România ca venituri din aceste taxe

Autor: Daniel Groza
Vineri, 22 August 2025, ora 12:08
Cum sunt încasările din taxele pe proprietate în Europa și unde se situează România ca venituri din aceste taxe
Taxele pe proprietăti claseaz România in jumatatea inferioară a clasamentului Foto: Pixabay

Taxele pe proprietate în Europa variază mult: Franța și UK au cele mai mari cote (3,7% din PIB), iar Cehia și Estonia cele mai mici (0,3%). Taxele pe proprietăți reprezintă o sursă importantă de venituri pentru toate țările europene, conform Comisiei Europene.

Taxa pe proprietate ca parte a PIB-ului în UE variază între 0,3% în Cehia și Estonia și până la 3,7% în Franța. Media europeană este de 1,9% (datele sunt din anul 2023 – n. red.), arată o analiză Euronews, citată de Antena 3 CNN.

Câți bani adună guvernele din taxa pe proprietate în PIB

În Uniunea Europeană, taxa pe proprietate adună în PIB procentul cel mai mare în Franța (3,7%) și cel mai puțin în Cehia și în Estonia, ambele cu un procent de 0,3%. În același timp, dintre țările europene non-UE, UK se află peste Franța, deși ambele sunt în jurul cifrei de 3,7%. Belgia este și ea la 3,2%, în timp ce Spania se află la 2,5%, iar Grecia la 2,7%.

Alte țări cu valori de peste doi la sută sunt Islanda, Luxemburg, Danemarca, Elveția, Italia și Portugalia.

Taxele pe proprietate reprezintă mai puțin de 1% din PIB în aproape jumătate dintre cele 32 de țări de pe listă – este în special mai mică în Slovacia, Lituania, Estonia și Cehia (sub 0,5%).

Dintre cele mai mari economii europene, Germania are un procent mai mic prin comparație cu altele, la 1%. Italia este pe locul patru cu 2,1%, în timp ce Franța și UK sunt în vârful clasamentului.

Conform OCDE, taxele pe proprietate includ toți banii plătiți pentru folosirea, deținerea sau transferul proprietății, inclusiv prin moștenire, cadouri sau taxe pe tranzacții financiare.

Încasările ca sume

Regatul Unit a colectat cei mai mulți bani în taxe de proprietate în 2023 – o sumă de aproximativ 115 miliarde de euro. Pe locul doi este Franța, cu 104,5 miliarde. Aceste două țări domină topul, în timp ce Italia de pe locul trei este la mare depărtare – cu 45,3 miliarde. Germania și Spania închid topul 5 cu colectări de 41,4 miliarde, respectiv 36,8 miliarde. În total, toate țările UE strâng cam 318,8 miliarde.

Belgia (18,8 miliarde), Elveția (17,9 miliarde), Olanda (14,4 miliarde) și Polonia (10,7 miliarde) se numără și ele printre țările care obțin peste zece miliarde. În zece alte țări UE, veniturile din taxe pe proprietăți sunt sub un miliard de euro – Estonia fiind în coada clasamentului și obținând doar 110 milioane.

România se situează în zona medie, cu venituri din taxe pe proprietate de 1.779 milioane euro. Este mai mare doar decât țări mici precum Cehia (846), Islanda (694), Slovacia (510), Estonia (110). Comparativ cu vecinii mai mari sau cu economii mai puternice, veniturile României sunt relativ reduse.

