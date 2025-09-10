Taxele și impozitele care ar putea fi impuse din 2026. Semnal de alarmă: „Acesta va fi primul efect!”

Sarabanda scumpirii costului vieții este abia la început, sunt de părere unii economiști. Adrian Negrescu se așteaptă ca din 2026 să apară o nouă povară pe umerii cetățenilor: modificări importante la taxele și impozitele locale.

Creșterea impozitelor pe locuință, pe mașină, dar și alte idei „năstrușnice” ale primarilor vor „penaliza” cetățenii, este de părere analistul Adrian Negrescu.

„Primul efect îl vom vedea cu toții în creșterea taxelor și a impozitelor locale. Creșterea impozitelor pe locuință, pe teren, pe mașină, va afecta marea majoritate a oamenilor, care vor avea de plătit cu cel puțin 50% mai mult, poate chiar mai mult, în funcție de localitate. Deci primul efect se va reflecta în creșterea taxelor locale, respectiv în creșterea taxelor pentru serviciile prestate pentru primării. Asta va influența modul în care primăriile își administrează banii.

Mă aștept ca tot din 2026, la nivel local, să vedem tot felul de taxe noi, pe care autoritățile locale să le instituie, pe modelul celor lansate de primarul Băluță (PSD), de la sectorul 4 - ‘taxa pentru posesia unui autoturism’ - 540 de lei de plată pentru cei care dețin o mașină și nu au un loc de parcare propriu, dar pe care trebuie să o achite doar pentru că locuiesc în sectorul 4. Ne așteptăm la o explozie de taxe noi, de idei năstrușnice ale primarilor, menite să le aducă bani la buget, în condițiile în care, de la bugetul național, probabil nu vor mai primi bani, așa cum au primit în ultimii ani”, a declarat analistul economic, pentru Ziare.com.

Printre măsurile fiscale care vor intra în vigoare din 2026 se numără: majorarea impozitului pe proprietate (în funcție de valoarea de piață a locuințelor); în cazul antreprenorilor, majorarea impozitului pe dividende de la 10% la 16%; majorarea impozitului pe profit de la 16% la 19%; plafonarea salariilor bugetarilor; suspendarea ocupării posturilor vacante în sectorul public; majorarea cotei standard de TVA de la 21% la 24% (propunere), după majorarea de 2% deja consemnată în 2025.

