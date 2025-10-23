Trai mai scump din 2026. Alimentele care vor fi afectate de noul val inflaționist: „Clasa de mijloc va fi într-o situație foarte gravă”

România, țara în care cetățenii au cea mai slabă putere de cumpărare din UE, alături de alte câteva state, înregistrează an de an cea mai mare inflație. În 2022, inflația oficial raportată a fost de 13,8%, în 2023 de 10,4%, în 2024 de 5,6%, iar datele Eurostat pentru septembrie 2025 arată o rată anuală a inflației de 8,6%, iar media UE este de 2,6%. Practic, cei mai săraci din Uniune devin și mai săraci, fiind puternic loviți de scumpiri în lanț. Și totuși, care sunt perspectivele pentru 2026? Ziare.com a discutat pe marginea acestui subiect cu profesorul de economie Mircea Coșea.

Măsurile Guvernului Bolojan fac mai mult rău decât bine pentru economia României, este de părere analistul. Astfel, se anunță perspective negative pentru anul 2026, e de părere Coșea.

„Anul 2026 nu e un an care să aducă efecte pozitive ale ‘reformei’ Guvernului Bolojan. Din contră, în anul 2026 vom vedea efectele negative ale acestei guvernări. Inflația va rămâne mare. Nu putem spune dacă va fi mai mare decât până acum, dar oricum, în continuare cea mai mare din Europa, în mod clar. În al doilea rând, trebuie spus că această guvernare, dacă rămâne la Palatul Victoria, va stimula creșterea inflației, pentru că o ajută foarte mult în guvernare. Prin inflație majorează fondurile care vin la buget: facturi, prețuri etc”, a declarat profesorul.

„Creșteri de taxe și impozite locale, în 2026”

Faptul că România plătește cea mai scumpă energie din Europa este de notorietate, un factor determinant în explozia prețurilor, avertizează Coșea. Totodată, acesta crede că românii vor fi loviți de o nouă „serie” de majorări de taxe, cele locale.

„Principala cauză a inflației în România, care e prețul enorm al energiei, nu se va rezolva în anul 2026. O anumită modernizare și structurare a producției energetice în România cere timp, nu se va rezolva în 2026. Fără a avea vreo informație de la guvern în acest sens, nu cred, personal, că vor apărea noi taxe și impozite la nivel național, respectiv o creștere a TVA-ului. Asta pentru că nu ar avea efecte pozitive, ci din contră, negative. O creștere ar duce la o diminuare a colectării și la o înflorire a economiei ‘negre’ sau ‘gri’, oricum nefiscalizată.

Ceea ce se va întâmpla: o creștere a taxelor și a impozitelor locale. Aici vor fi creșteri importante la locuințe, la automobile, la tot ceea ce înseamnă taxe locale. Asta pentru că anumite cheltuieli locale nu vor putea fi acoperite de bugetul național”, a explicat expertul.

România nu va adera la OCDE în 2026, avertizează Coșea.

„Anul 2026 poate fi un an în care România să mai piardă ceva, foarte important. La anul, România nu va deveni membră a OCDE. Cu toată propaganda care se face, România nu va reuși să rezolve toate problemele, 2026 nu va fi un an în care ne vom putea apropia de baremele impuse pentru trecerea la moneda euro”, a transmis economistul.

„În România, clasa de mijloc va fi într-o situație foarte gravă, în 2026”

Mircea Coșea crede că România se află pe „buza” unei crize economice, cu cauze interne.

„Se anunță un an dificil în care vom suporta nu efectele unei crize internaționale, ci efectele greșelile actualei guvernări. Actuala guvernare a reușit să facă prin ‘pachetele’ 1 și 2 un lucru foarte grav, să transforme criza bugetară într-o criză economică. Noi suntem la intrarea într-o criză economică. Probabil că nu vom avea recesiune, ci o creștere minimă, dar sunt alte elemente ce arată că suntem într-o criză. Unul dintre cele mai importante de până acum, apariția și creșterea foarte rapidă a șomajului, în România. Inflația, foarte mare. Apoi, căderea puterii de cumpărare și nu numai a categoriilor defavorizate, ci și a clasei de mijloc.

În România, clasa de mijloc va fi într-o situație foarte gravă, în 2026, pentru că pierde mult din veniturile pe care le are, din salarii și alte activități pe care le desfășoară (n.r. - prin inflație, introduceri și creșteri de taxe și impozite, amputări de sporuri etc.), iar elementul productiv al clasei mijlocii va fi foarte afectat, vom avea multe falimente. 2026 nu-l văd deloc într-o notă pozitivă, cred că va fi un an foarte dificil”, a declarat profesorul.

„Vom asista la o creștere a prețurilor la raft a produselor de bază mai mare decât inflația oficială”

Alimentele de bază vor continua scumpirile, în 2026. Cauzele sunt multiple.

„Vom asista la o creștere a prețurilor la raft a produselor de bază mai mare decât inflația oficială. Sunt mai mulți factori: continuăm să importăm mai mult de 70% produse de bază - mâncare; nu TVA-ul mărește atât de mult prețul la raft, cât prețul energiei - de la producție până la cumpărător, produsul e încărcat cu acest preț, al energiei - acest preț va fi aruncat pe raft. Creșterile prețurilor la raft vor fi din două motive: și pentru că nu prea producem în țară, dar și pentru că cei care produc în țară vor fi afectați de prețurile mari la energie”, a explicat Coșea.

„Concurență neloială pentru fermierii români”

În plus, producătorii locali vor avea de luptat cu concurența neloială.

„La finalul 2026 vor apărea alte două elemente, care vor afecta producția agricolă și mâncarea, în România. Primul, hotărârea Uniunii Europene de a nu taxa, de a nu impune taxe vamale produselor din Ucraina, care vor face o concurență neloială și foarte dură fermierilor români. Iar Ucraina produce alimente care nu respectă normele europene în ceea ce privește îngrășămintele, elementele de toxicitate. Dar sunt mai ieftine.

În al doilea, rând, în a doua jumătate a anului viitor, Uniunea Europeană încheie acordul cu Mercosur, organizația țărilor din America Latină, ceea ce înseamnă venirea pe piața europeană a unor produse mult mai ieftine, ceea ce înseamnă din nou, concurență neloială”, a mai punctat Mircea Coșea, pentru Ziare.com.

