Cele mai ciudate taxe din lume. Statul care impune impozit pe numele bebelușilor

Taxele reprezintă o parte inevitabilă și adesea destul de neplăcută din viețile noastre. Iar printre cele mai frecvente se numără impozitul pe venit, pe dividende, pe proprietate și pe vânzări.

În anumite țări se mai pune impozit și pe moșteniri, câștiguri de capital, accize sau prime de asigurare.

Însă acestea nu sunt toate impozitele, și asta că există taxe și mai ciudate, potrivit euronews.com.

Taxa pe afine

Una dintre cele mai ciudate taxe este taxa pe afine, care se regăsește în statul american Maine. Această taxă este percepută în prezent la un cent și jumătate pe un kilogram de afine sălbatice. Rolul ei este de a preveni recoltarea excesivă a fructelor, care ar fi putea duce statul la pierderi economice.

Taxa pe roboți

Acesta se regăsește în Coreea de Sud și este aplicată încă din 2017. Taxa a redus efectiv scutirile fiscale pentru investițiile în robotică, și pentru a încerca să încetinească pierderile de locuri de muncă produse de roboții din industrie.

„Din perspectiva angajatorului, înlocuirea oamenilor cu roboți la locul de muncă are o serie de avantaje semnificative. Un robot nu va depune o plângere pentru concediere abuzivă sau discriminare și nici un angajat robot nu va avea nevoie de contabili pentru a elabora deduceri fiscale specifice și salarii lunare. Un robot ar putea permite unei întreprinderi să genereze un venit mult mai mare și, în același timp, să nu-și facă griji cu privire la reglementările și protecțiile care ar împiedica intentarea unor acțiuni în instanță împotriva sa. Mă tem că, într-un viitor nu foarte îndepărtat, angajații mai puțin calificați vor fi cei mai afectați de concedieri, deoarece locurile lor de muncă vor fi ocupate de roboți, în timp ce angajații cu calificări superioare, seturi de competențe și experiență sunt, fără îndoială, mai puțin susceptibili de a fi concediați”, a spus Adam Pennington, avocat specializat în dreptul muncii la firma de avocatură Stephensons.

Ads

Taxa pe râgâitul vacilor

Acestă taxă a fost una de durată scurtă în Noua Zeelandă. Ea avea rolul de a reduce emisiile de efect de seră, cum ar fi metanul, unde industria agricolă joacă un rol semnificativ.

Taxa pe râgâitul vacilor a fost una de scurtă durată în Noua Zeelandă, propusă inițial de fostul prim-ministru Jacinda Ardern. Aceasta a fost sugerată în principal pentru a reduce emisiile cu efect de seră, cum ar fi metanul, pentru care industria agricolă joacă de obicei un rol semnificativ.

Taxa pe chipsuri

Ungaria a impus această taxă și se aplică la o varietate de produse nesănătoase bogate în sare, zahăr și alte ingrediente care sunt considerate nesănătoase. Rolul ei este de a încuraja populația să renunțe la alimentele nesănătoase și să adopte un stil de viață sănătos.

Taxa pe numele bebelușilor

Taxa din Suedia pe numele bebelușilor este o taxă care se referă la numele extravagante ale bebelușilor, mai exact cele care sunt cel mai greu de pronunțat.

Astfel, părinții vor fi nevoiți să plătească aproximativ 770 de dolari (717,06 euro) pentru acest tip de nume. De asemenea, numele precum „Allah” și „Ikea” sunt interzise în totalitate, iar numele de „Lego” și „Google” sunt acceptate în continuare.

Ads

Numele copiilor din Suedia trebuie să fie aprobate de agenția fiscală înainte de a împlini 5 ani.

Taxa pe trasul apei la toaletă

O altă taxă ciudată este taxa pentru trasul apei la toaletă care se regăsește în statul american Maryland și se referă la numărul de tragere a apei la toaletă. Banii adunați din această taxă sunt destinați refacerii golfului Chesapeake, care a fost grav afectat de creșterea numărul de alge care trăiesc din fosfor și azot.

Taxă există din 2004 și a început de la 30 de dolari, ca mai apoi să se dubleze în 2012.

În 2017, Alison Prost, de la Fundația Chesapeake Bay, a declarat pentru CBS News: „Observăm o îmbunătățire a clarității apei, observăm o acoperire cu iarbă a golfului din ce în ce mai mare în fiecare an, iar anul trecut, deși am avut zone cu oxigen scăzut, nu am avut o zonă fără oxigen pentru prima dată într-un deceniu. Funcționează”, a declarat în 2017 Alison Prost, de la Fundația Chesapeake Bay, pentru CBS News.

Ads