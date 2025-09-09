Angajații din România care vor fi cel mai puternic afectați de măsurile fiscale, din 2026: „Vor fi noi taxe”

Creșterile de taxe și de impozite nu se vor opri aici, a avertizat Guvernul Bolojan. Austeritatea va continua cu noi măsuri și în 2026, decizii ce vor afecta în mod direct, dar și indirect marea majoritate a populației.

Nu doar guvernul va ridica taxele, ci și autoritățile locale, este de părere economistul Adrian Negrescu.

„Primul efect îl vom vedea cu toții în creșterea taxelor și a impozitelor locale. Creșterea impozitelor pe locuință, pe teren, pe mașină, va afecta marea majoritate a oamenilor, care vor avea de plătit cu cel puțin 50% mai mult, poate chiar mai mult, în funcție de localitate. Deci primul efect se va reflecta în creșterea taxelor locale, respectiv în creșterea taxelor pentru serviciile prestate pentru primării. Asta va influența modul în care primăriile își administrează banii.

Mă aștept ca tot din 2026, la nivel local, să vedem tot felul de taxe noi, pe care autoritățile locale să le instituie, pe modelul celor lansate de primarul Băluță (PSD), de la sectorul 4 - ‘taxa pentru posesia unui autoturism’ - 540 de lei de plată pentru cei care dețin o mașină și nu au un loc de parcare propriu, dar pe care trebuie să o achite doar pentru că locuiesc în sectorul 4. Ne așteptăm la o explozie de taxe noi, de idei năstrușnice ale primarilor, menite să le aducă bani la buget, în condițiile în care, de la bugetul național, probabil nu vor mai primi bani, așa cum au primit în ultimii ani”, a declarat analistul economic, pentru Ziare.com.

Adrian Negrescu, analist economic: „Deja multe dintre produsele românești nu mai sunt competitive la nivel internațional”

Multiple sectoare de activitate vor fi puternic lovite în 2026, avertizează Negrescu.

„Mi-e teamă că cei mai afectați vor fi cei care au legătură cu consumul populației, mai ales din sectorul serviciilor, acolo unde, pe fondul căderii puterii de cumpărare, probabil multe dintre firmele care dezvoltă servicii pentru populație își vor reduce cheltuielile de personal, vor reduce salariile, vor încerca să se adapteze provocărilor economice generate de scăderea volumului de astfel de servicii. În al doilea rând, probabil în agricultură vom vedea în continuare probleme, în special cu nivelul subvențiilor, prețurile produselor agricole românești urmând să afecteze productivitatea acestui sector și modul în care evoluează. Și sectorul construcțiilor se va confrunta cu probleme, pe fondul creșterii TVA-ului la locuințele noi, a creșterii dobânzilor bancare, a scăderii apetitului românilor pentru investițiile în imobiliare, urmând să determine foarte mulți dezvoltatori să-și reducă investițiile sau să caute soluții pentru a face un exit. Deja avem foarte multe fonduri de investiții străine care vor să preia ansambluri imobiliare, să le transforme în apartamente de închiriat - este un trend care probabil că se va accentua în anii care urmează.

De asemenea, un sector extrem de afectat va fi cel al industriei lucrative, cel care are legătură în principal cu exporturile. Deja multe dintre produsele românești nu mai sunt competitive la nivel internațional, din cauza costurilor mai mari cu energia, cu gazele, cu carburanții, cu tot ceea ce ține de zona logistică fiind extrem de nocivă din perspectiva costurilor de producție, tot mai mari pentru produsele realizate, vândute în România”, a precizat analistul economic.

Cristina Profeanu, expert HR, avertisment referitor la sectorul privat: „O schimbare tehnologică disruptivă sau scăderea performanței individuale pot duce la concedieri”

Atât angajații de la stat, cât și cei din privat vor avea de înfruntat provocări economice, anul următor.

„În cazul sectorului public, vulnerabilitatea majoră ține de domeniul politic. Schimbarea guvernului, a unui ministru sau a conducerii unei instituții poate duce la restructurări masive, desființări de posturi sau schimbări de personal bazate pe criterii politice, nu neapărat pe performanță. Siguranța este, așadar, relativă la stabilitatea politică.

În cazul sectorului privat, vulnerabilitatea este, în principal, de natură economică și de piață. O recesiune, apariția unui competitor puternic, o schimbare tehnologică disruptivă sau scăderea performanței individuale pot duce la concedieri. Măsurile fiscale ale guvernanților sunt un factor de risc major, dar afectează întregul ecosistem, nu doar anumite persoane”, a explicat Cristina Profeanu, expert HR, pentru Ziare.com.

În cazul sectorului privat, cele mai afectate profesii, de măsurile fiscale, potrivit expertului în recrutare, vor fi:

„Profesiile din IT și construcții: aceste sectoare au beneficiat de facilități fiscale - scutiri de impozit - care le-au permis să ofere salarii nete mai mari. Eliminarea sau modificarea acestor facilități impactează direct pachetul salarial, puterea de cumpărare și atractivitatea ca angajator.

De asemenea, profesiile liberale și microîntreprinderile de tipul PFA, SRL-uri mici: modificările la regimul de impozitare pentru microîntreprinderi sau la contribuțiile sociale pentru PFA-uri afectează direct o masă uriașă de consultanți, creativi, avocați, experți contabili etc., care sunt o parte vitală a ecosistemului privat.

În al treilea rând, industriile cu marjă mică de profit, precum retail, HoReCa, producție de bază: creșterea taxelor pe muncă (CAS, CASS) sau a salariului minim nu poate fi absorbită la fel de ușor ca în industriile cu valoare adăugată mare. Aceste sectoare sunt cele mai vulnerabile la presiunea fiscală, ceea ce poate duce la înghețarea angajărilor, reduceri de personal sau chiar la intrarea în economia gri”, a explicat Cristina Profeanu, pentru Ziare.com.

Noile tehnologii și provocările din câmpul muncii

De asemenea, evoluția tehnologică pune presiune în anumite sectoare de activitate.

„Cele mai vulnerabile profesii pe termen lung, indiferent de sector, sunt cele cu un grad ridicat de rutină și predictibilitate, care pot fi ușor automatizate - ex: operatori de date, roluri administrative simple, contabilitate primară. Cele mai reziliente sunt cele care necesită creativitate, gândire critică, inteligență emoțională și expertiză complexă”, a punctat Profeanu.

Printre măsurile fiscale care vor intra în vigoare din 2026 se numără: majorarea impozitului pe proprietate (în funcție de valoarea de piață a locuințelor); în cazul antreprenorilor, majorarea impozitului pe dividende de la 10% la 16%; majorarea impozitului pe profit de la 16% la 19%; plafonarea salariilor bugetarilor; suspendarea ocupării posturilor vacante în sectorul public; majorarea cotei standard de TVA de la 21% la 24% (propunere), după majorarea de 2% deja consemnată în 2025.

