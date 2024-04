Lovitură pentru proprietarii de imobile, pregătită după alegeri: ”Cine are bani de făcut investiții costisitoare plătește mai puțin”

Se anunță o nouă „avalanșă” economică după anul electoral 2024. Deși, în ultimii ani, Guvernul PSD-PNL a introdus și a majorat o serie de taxe și de impozite, economiștii avertizează că suntem departe de a încheia „sarabanda" scumpirii costului vieții.

Pentru că România are cei mai mulți proprietari de imobile din UE, 95%, executivul a găsit o „soluție” de „supraimpozitare” și pentru ei. Din 2025, impozitul nu se va mai plăti în funcție de suprafața imobilului, ci într-un mod bizar, „în funcție de valoarea de piață”, o chestiune foarte subiectivă, de altfel. Pe scurt, dacă ai un imobil de 70 mp în centrul orașului, plătești mai mult decât cel care are un imobil cu aceeași suprafață, într-un cartier mărginaș. Acesta ar fi un exemplu simplificat, pentru că valoarea unui imobil este dată de multe alte caracteristici: dotări, finisaje, anul construcției, etaj, orientare, disponibilitatea proprietarilor la negociere etc.

Noul sistem de impozitare locală a clădirilor deținute de persoanele fizice și persoanele juridice a fost legiferat de un act normativ publicat în Monitorul Oficial, în 2022. Legea 370/2022, care a intrat în vigoare pe 23 decembrie 2022, prevede o păstrare a regulilor actuale pentru impozitul local pe clădiri pentru 2023 și 2024 și modificarea sistemului de calcul începând din 2025, în baza OG 16/2022. Legea vizează atât persoanele fizice, cât și pe cele juridice.

Sarabanda majorării de taxe și impozite: analiza economistului Radu Nechita, cu privire la impozitul pe proprietate stabilit de PSD+PNL

Economistul Radu Nechita a analizat pentru Ziare.com legea referitoare la impozitul pentru proprietate, despre care Guvernul PSD+PNL nu prea discută, din moment ce se află deja în campanie.

„Valoarea reală a unui imobil este constatată în momentul vânzării-cumpărării. Nu există o formulă de calcul, un preț unic la metru pătrat care să fie valabil pentru toate locuințele dintr-un cartier. Prețul poate să difere chiar la apartamente identice situate în același bloc, în funcție de etaj, orientare etc., fără să mai vorbim și de finisajele interioare. Altfel spus, chiar dacă toți evaluatorii din oraș s-ar pune de acord pe anumite valori medii, ele vor fi mai mari sau mai mici decât cele reale pentru marea majoritate a contribuabililor.

Mai mult, în propunerea respectivă există prevederi care acordă o sumedenie de reduceri și scutiri pentru diverse soluții tehnice specifice privind eficiența energetică. Altfel spus, cine are bani de făcut investiții costisitoare plătește mai puțin decât cel care are mai puține resurse sau care nu este convins de eficiența soluției privilegiate de către politicieni și diverse lobby-uri”, a declarat profesorul universitar, pentru Ziare.com.

„Toți proprietarii vor fi afectați. Impactul va depinde de grila din lege și, mai ales, de unde va fi încadrată locuința proprie în acea grilă”, a completat Radu Nechita.

Economistul atenționează: și prețurile la produse și servicii, crescute artificial, prin diverse acțiuni ale guvernului, reprezintă tot impozite, dar deghizate. În schimb, impozitul pe proprietate este „vizibil și plătit în mod transparent”.

„Impozitul pe proprietate are un avantaj care deranjează politicienii: este vizibil și plătit într-un mod transparent, explicit de către contribuabil. Fiind un impozit ”dureros”, el disciplinează și responsabilizează mai mult decât impozitele indirecte, ascunse în prețuri și decât cele ”reținute la sursă”, ascunse printre cifrele unui fluturaș de salariu.

Politicienii sunt responsabilizați (un pic) prin faptul că o creștere a impozitelor pe proprietate deranjează și îi poate costa voturi. Este greu să promiți ”chestii gratis” care trebuie plătite explicit! Contribuabilii sunt responsabilizați pentru că nu pot cere mereu ”chestii gratis” sperând că prețul lor va fi suportat de altcineva”, a mai comentat Nechita, pentru Ziare.com.

