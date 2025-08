Impozitarea multinaționalelor, o ciorbă reîncălzită de guverne. Argumentele „pro” și „contra” ale politicienilor, afaceriștilor și economiștilor

„Taxarea multinaționalelor” care derulează afaceri pe teritoriul României rămâne unul dintre cele mai controversate subiecte, pus pe agenda publică de diverși politicieni, în diverse contexte: fie sociale, fie economice, fie electorale. Cea mai recentă luare de poziție pe marginea acestui subiect a avut-o PSD, prin intermediul președintelui interimar, Sorin Grindeanu.

PSD face parte din coaliția de guvernare, alături de PNL, USR și UDMR. Nu a susținut moțiunea de cenzură inițiată de AUR, dar joacă rolul de „Gică Contra”. Astfel, Grindeanu a abordat la începutul săptămânii subiectul multinaționalelor, cu mare priză la publicul general.

„Toate acele lucruri care ţin, şi vă dau un exemplu, de posibilitatea de deducere în acest moment a anumitor cheltuieli cu consultanţă, cu contabilităţi care nu sunt făcute în România, ci sunt făcute în afară, sunt modalităţi prin care se externalizează în acest moment un profit obţinut în România. Aceste lucruri trebuie a fi făcute şi trebuie să fie odată şi odată abordate în România. Nu înseamnă că ținta, în acest moment, trebuie să fie aceste multinaționale și nu vreau să fiu înțeles greșit. Înseamnă că noi, statul român, trebuie să cerem corectitudine din partea lor. Nimic altceva. Dacă ai făcut un venit în România, plătește-ți impozitele în România și n-avem nimic cu profitul pe care îl faci”, a declarat Grindeanu, luni, 21 iulie.

Divergențe în coaliție. Claudiu Năsui: „Prețurile vor crește și mai mult!”

Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei, reprezentant al coaliției din partea USR, se opune inițiativei lui Grindeanu.

„Asta înseamnă, de fapt, taxarea directă a consumatorilor. O mare parte din taxă se va duce în prețuri, care vor crește și mai mult. Asta asupra unei populații care e deja sărăcită și căreia guvernul îi crește taxele, lăsând-o cu mai puțin venit. Este o taxă ‘regresivă’, adică cei cu venituri mici vor plăti mai mult decât cei cu venituri mari. Este distorsionantă pentru economie, pentru că încurajează corporațiile mari, care se integrează pe verticală. De exemplu, dacă pe un lanț de producție avem zece furnizori care își vând unul altuia produsul intermediar, asta înseamnă zece cifre de afaceri taxate. Dacă, însă, o companie face totul în interior, atunci nu are decât o singură cifră de afaceri taxată.

Partea cu taxa care va fi suportată de întreprinderi va descuraja investițiile și antreprenoriatul. Cel puțin, cel la alb. În plus, încurajează munca la negru. Cei mulți și mici o vor eluda ușor și vor oferi bunuri și servicii mai ieftine pentru că nu vor plăti taxa”, a comentat Năsui, pentru Ziare.com.

Avertisment din opoziție. Dumitru Coarnă: „Multinaționalele decapitalizează România”

Dumitru Coarnă, fost parlamentar PSD și al AUR, în prezent neafiliat, crede că tabăra lui Grindeanu doar joacă teatru.

„Dacă PSD voia să facă asta, putea să implementeze în primul pachet de măsuri. La PSD este joc de scenă. PSD una spune, alta face. Nu există concordanță între ceea ce spune și ceea ce face. Urmăriți-le faptele, nu vorbele!”, a transmis fostul lider al sindicaliștilor din poliție, pentru Ziare.com.

În opinia lui Dumitru Coarnă, există suficiente pârghii legale, pentru impozitarea multinaționalelor.

„Eu am abordat punctual problema, când a fost vorba despre multinaționale: ori impozitezi cifra de afaceri, ori taxezi acele optimizări fiscale, deci a veniturilor externalizate. Marea majoritate a multinaționalelor declară profit zero, în România. Există soluții: ori impozităm cu 16% acea externalizare de capital, ori punem impozit pe cifra de afaceri, de 2%, așa cum a fot în Ordonanța nr. 114/2018. Se poate face, trebuie doar voință politică. Emiți ordonanță de urgență și la revedere, care e problema?”, a comentat Coarnă.

Deputatul Coarnă nu crede în scenariu potrivit căruia companiile străine își vor închide afacerile, dacă vor trebui să plătească impozite la stat.

„Adevărul este că în momentul de față, multinaționalele decapitalizează România. Tot amenință, șantajează că pleacă din țară, dacă sunt puse să achite impozite, ca afacerile românești. Dar ia vedeți, dacă le punem să se alinieze la un regim fiscal firesc, pleacă? Haideți să vedem! Asta e o poveste pentru cei care nu înțeleg mecanismele financiare”, a precizat parlamentarul.

În opinia lui Coarnă, Guvernul Bolojan are și multiple pârghii pentru a redresa bugetul național, în afara majorării taxelor și a impozitelor, care va lovi în special populația generală și IMM-urile românești.

„De asemenea, pentru consolidarea bugetului național putem vorbi despre redevențe. Și acolo, acestea trebuie majorate măcar la media europeană, care este de 30%. Noi avem redevențe între 3% și 13%. Danemarca, Norvegia au peste 40%. Acolo sunt bani mulți, peste 100 de miliarde de euro. În plus, puteam opri ajutorul militar pentru Ucraina, unde plătim în jur de 15 miliarde de euro pe an. Există și TVA-ul nerecuperat, care înseamnă 9-10 miliarde de euro. Numai din aceste măsuri despre care am spus, pot fi generate la buget în jur de 200 de miliarde de euro și putem avea un buget pe excedent, nu pe deficit”, a comentat Coarnă.

Cătălin Mahu, afacerist român: „Este datoria statului să se asigure că respectivele companii nu mai fac acele optimizări fiscale”

Cătălin Mahu, cunoscutul proprietar al lanțului de restaurante „La Mama”, crede că responsabilitatea pentru neplata impozitelor, din partea unor operatori economici, aparține exclusiv statului. Totodată, afaceristul român din HoReCa susține aplicarea impozituluij forfetar.

„Nu sunt economist, nu dețin suficiente informații precum un expert în domeniu, însă este evident că toate multinaționalele folosesc optimizarea fiscală dusă la extrem, că se acoperă de toate legile de care se pot acoperi. Însă, este datoria statului să se asigure că respectivele companii nu mai fac acele optimizări fiscale, despre care oricum se tot vorbește în presă.

Până la urmă, orice întreprinzător încearcă să plătească taxe cât mai mici la stat. Însă, dacă statul are legi neclare, lasă foarte multe portițe deschise. Dacă statul are legi simple și clare, portițele dispar. Eu nu am să spun că multinaționalele sunt răul sau bunul din economia românească. Eu spun doar că statul trebuie să privească cinstit această problematică, a taxării și să o facă simplă și clară. Eu nu am o problemă dacă de mâine dimineață, dacă absolut toată lumea din piață, de la cel care face 1 milion de euro pe an, până la cel care face 1 miliard de euro anual, plătește un impozit forfetar. În acea secundă, mi se pare că tu, ca stat, nici nu mai trebuie să faci atât de multe verificări. Impozit forfetar și cu asta, basta”, a precizat Mahu, reprezentant al mediului de afaceri românesc, pentru Ziare.com.

Impozitarea multinaționalelor, un vechi subiect de controversă

Între timp, presiunile la adresa Guvernului Bolojan cresc din partea opoziției parlamentare, care cere din partea Guvernului PSD+PNL+USR+UDMR să ia măsuri pentru impozitarea multinaționalelor. În România, multiple sectoare de activitate sunt dominate categoric de companii străine, care nu ar plăti contribuții în țara noastră, deci în statul în care își desfășoară, de fapt afacerile. Alte companii ar plăti impozite derizorii.

Aceste practici sunt adesea legale, dar controversate, pentru că implică strategii de reducere a impozitelor prin transferul profiturilor către jurisdicții cu taxe mai mici sau prin alte mecanisme contabile. Economiștii numesc fenomenul drept „optimizare fiscală!.

„Au fost luate decizii la nivel european în acest sens, dar nu s-a reușit. Nu cred că guvernul poate împiedica acest fenomen, al optimizării fiscale. Adevărul este că această optimizare fiscală este mult mai eficientă decât orice sistem de colectare”, a comentat economistul Mircea Coșea, pentru Ziare.com.

Unele multinaționale utilizează practici precum transferul profiturilor către țări cu impozite mai mici sau raportarea unor pierderi contabile în România, chiar dacă au cifre de afaceri impresionante. Aceste strategii sunt adesea conforme cu legislația, însă reduc contribuțiile fiscale la bugetul României.

În 2023, economistul Ilie Șerbănescu punea la zid Guvernul României, prin aducerea în atenție a unor cifre oficiale, respectiv o analiză comparativă.

„Taxele, chipurile, trebuie să fie mici, ca să atragă investitorii străini. Fals! Pentru că pe investitorii străini nu-i interesează asta. Ei oricum își fac ‘optimizarea fiscală’, cu care statul român pierde. Nu din cauza asta vin, ci din motive geo-economico-strategice. Această minciună este impusă pentru ca guvernele, respectiv statele să nu aibă nicio putere asupra multinaționalelor. Este simplu, foarte, foarte clar. Atunci, în România de pildă, care are un profil strict colonial, 27% din taxe reprezintă 27% din PIB. Media la nivelul UE este 44%. Țările nordice au peste 50%. Și atunci, statul e sărac, nu are bani pentru investiții, în infrastructura rutieră, de exemplu. Statul român ar trebui să câștige mai mult decât statul occidental, procentual, din taxe”, declara Șerbănescu, pentru RTV.net.

Impozitarea multinaționalelor, inițiativă susținută de PSD, în trecut

Liviu Dragnea, fost lider al PSD, a propus și susținut în mod repetat impozitarea multinaționalelor în România, în special în perioada 2016-2019, cu scopul de a reduce practicile de optimizare fiscală prin care aceste companii raportau profituri minime sau nule, deși aveau cifre de afaceri mari.

În 2017, Dragnea a promovat ideea înlocuirii impozitului pe profit (16%) cu un impozit pe cifra de afaceri, cu cote progresive (1%, 2%, 3%), pentru a obliga multinaționalele să plătească taxe proporționale cu veniturile realizate în România, indiferent de profitul raportat. El a argumentat că multinaționalele raportau profituri de trei ori mai mici decât firmele românești, deși aveau cifre de afaceri comparabile.

În 2018, sub conducerea lui Dragnea, Guvernul Dăncilă a introdus așa-numita „taxă pe lăcomie” prin OUG 114/2018, care viza sectoarele energetic, telecomunicații și bancar. Aceasta impunea taxe suplimentare companiilor din aceste domenii, considerate de Dragnea ca având profituri mari, dar contribuții fiscale mici în România. Ulterior, după învestirea Guvernului Orban (PNL), Ordonanța a suferit modificări și astfel, a fost parțial abrogată.

