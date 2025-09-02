Inflație și șomaj în România. Scenariul anticipat de un profesor de economie pentru anul 2026: „Toate măsurile sunt greșite”

Autor: Andi Miron
Marti, 02 Septembrie 2025, ora 04:00
236 citiri
Inflație și șomaj în România. Scenariul anticipat de un profesor de economie pentru anul 2026: „Toate măsurile sunt greșite”
Aglomerație în Timișoara, portofel gol cu Palatul Parlamentului pe fundal, plenul Parlamentului / FOTO: Unsplash.com, surse publice, Ziare.com

Coaliția de guvernare ar lua în calcul implementarea unui nou „pachet” de măsuri economice aspre, potrivit surselor politice. Acesta ar urma să se aplice din 2026 și ar cuprinde încă o majorare a cotei de TVA, la 23%.

În acest context, marcat deja de o majorare a cotei standard de TVA de la 19% la 21%, economistul Mircea Coșea se așteaptă la o sarabandă a scumpirilor.

„Inflația din România nu este efectul unor factori externi. Să fie foarte clar: inflația în România este creată de guvern, de această coaliție, creatoare de inflație. Vă spun și de ce. În primul rând, pentru că aplică o metodă total greșită pentru ieșirea din criza bugetară. Noi am fost și suntem într-o criză bugetară, nu economică.

Avem creștere economică: mică, dar avem, totuși. Avem indicatori macroeconomici care sunt mai buni decât în alte țări, deci nu vorbim despre o criză economică, ci bugetară, care se rezolvă pe trei căi: una, cea a investițiilor - când ai deficit bugetar, generezi investiții mai mari, pentru a avea o colectare mai bună la buget, prin activitate economică mai intensă; a doua - o politică fiscală care să stimuleze activitatea mediului de afaceri, nu să o stopeze printr-o fiscalitate mai mare, cum se întâmplă acum; a treia, atragerea mai bună a fondurilor europene, în cazul nostru PNRR-ul. Niciuna dintre cele trei nu a fost aplicată de Guvernul Bolojan”, a explicat profesorul de macroeconomie, pentru Ziare.com.

Economistul nu are încredere în măsurile implementate de actualul executiv, din mai multe motive.

„Premierul a oprimat și mai mult mediul afaceri, cu noi taxe și impozite. Apoi, atragerea fondurilor europene e tot mai slabă, pierdem bani - așa cum s-a spus, iar investițiile au fost stopate. Plecând de la acest aspect, nu putem să nu avem inflație, pentru că inflația se manifestă în principal prin creșterea costurilor de producție. În România, costul de producție înseamnă în primul rând energia, care stă la baza tuturor activităților de producție, transport, comerț etc. Atât timp cât guvernul nu poate rezolva problema costului la energie, cost care a crescut cu aproape 60% odată cu ridicarea plafonării, există inflație. Apoi, există inflație pentru că ai introdus taxe și impozite noi la producător, taxe și impozite care vor fi incluse în costurile de producție. Cel care are activitate economică nu vine cu bani de acasă, ci le include în costuri aceste noi taxe, iar prețurile se reflectă la raft. Consumatorii vor plăti tot mai mult.

În al treilea rând, guvernul nu reduce deficitul comercial. Nu are nicio măsură de creștere a producției interne, începând cu alimentele și ajungând la bunurile de consum sau la bunurile de investiții. România nu mai produce, iar producția agricolă românească, bună și în acest an, nu e valorificată prin procesare. În al patrulea rând, când ai o astfel de politică, ce nu respectă niște reguli elementare, dobânzile nu scad. Nescăzând dobânzile, acest lucru se reflectă în inflație”, a punctat Coșea.

Soluțiile economice propuse pentru Guvernul Bolojan

În opinia profesorului, „toate măsurile” adoptate de Guvernul Bolojan sunt greșite. Totodată, Coșea vine cu câteva propuneri.

„Problema este alta, și mai complicată. Creșterea inflației e în paralel cu scăderea veniturilor, care scad - apropo de planurile guvernului cu pensiile și salariile, venituri ce vor scădea odată cu șomajul care va crește exploziv în România, ca urmare a unor măsuri prost gândite (n.r. - concedierile din sfera bugetară). Apare un fenomen extrem de grav, prăbușirea puterii de cumpărare. Situația României este periculoasă: toate măsurile Guvernului sunt greșite, măsuri care aruncă povara doar pe populație și pe mediul de afaceri, s-a polarizat țara pentru că această guvernare nu ia măsuri radicale, așa cum a promis, de reducere a evaziunii societăților cu capital majoritar de stat și nici a beneficiilor pe care le au politrucii care conduc economia de stat a României, de la președinți la consilii de administrație. Tot ceea ce ni se oferă este un spectacol, iar în spatele lui, realitatea e clară: acest guvern nu se atinge de beneficiarii puterii politice.

În timp ce premierul tună la televizor că trebuie eliminate privilegiile, domnia sa prelungește contractul pentru președintele Transgaz, care are vreo șapte secretare și vreo cinci șoferi, un nabab. Pachetul doi, cel foarte anunțat, nu rezolvă nimic, pe cele grave, ce țin de structura economiei. Economia românească are nevoie de o reformă structurală, pentru că nu mai face față actualelor condiții, nu mai avem contracte pentru industrie, iar creșterea taxelor locale cu 70% e o tragedie. Vorbim din nou, despre puterea căderii de cumpărare”, a declarat Mircea Coșea.

Prioritatea numărul 1 a Guvernului trebuie să fie „programul de relansare a economiei”, nu tăierile în lanț, este de părere Coșea.

„Ce trebuie făcut: un program de relansare a economiei. Austeritatea va duce la o tragedie a acestei țări, dacă nu este scoasă printr-un program de relansare a economiei, care să conțină măsuri precum reindustrializarea, dezvoltarea industriei de procesare a materiilor prime, dezvoltarea energiei și a transporturilor.

Partidele care guvernează astăzi arată că, în pofida scandalului pe care-l fac de spectacol, s-au înțeles asupra acestei teme: 'criza trebuie să fie suportată de populație și de mediul de afaceri, economia trebuie să meargă la un nivel cât mai jos, pentru ca societățile cu capital majoritar de stat, de interes strategic, să fie scoase pe bursă, pe nimic'”, a mai declarat economistul, pentru Ziare.com.

Revine impozitul pe cifra de afaceri a multinaționalelor. Amendament aprobat în coaliție, înainte de asumarea răspunderii
Revine impozitul pe cifra de afaceri a multinaționalelor. Amendament aprobat în coaliție, înainte de asumarea răspunderii
Unul dintre numeroasele amendamente depuse de PSD și USR asupra pachetelor de reformă pe care Guvernul Bolojan își va asuma răspunderea a fost deja aprobat în ședința coaliției de luni, 1...
Reforma statului pare să fi început cu stângul: „Suntem într-o criză cum n-am mai văzut în ultimii 15 ani”
Reforma statului pare să fi început cu stângul: „Suntem într-o criză cum n-am mai văzut în ultimii 15 ani”
Pachetul al doilea de măsuri fiscale, cel care ar urma să taie din cheltuielile aparatului de stat, s-a născut cu foarte mare greutate, după săptămâni de amânări și discuții în...
#taxe si impozite, #guvernul bolojan, #mircea cosea , #stiri economice
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Un cuplu celebru din Romania e istorie: au anulat nunta si s-au despartit, la un an si jumatate de cand se logodisera
a1.ro
Mihaela Radulescu s-a intors in Romania, in mare secret. Cum a fost surprinsa, la o luna de la decesul iubitului sau
ObservatorNews.ro
O familie de romani a ramas fara masina de 35.000 de euro, in Grecia. Hotii au furat-o din curte

Ep. 121 - Muncitor nepalez bătut de un...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Inflație și șomaj în România. Scenariul anticipat de un profesor de economie pentru anul 2026: „Toate măsurile sunt greșite”
  2. Reforma statului pare să fi început cu stângul: „Suntem într-o criză cum n-am mai văzut în ultimii 15 ani”
  3. Cum să te adaptezi rapid la tendințele din real estate: 5 sfaturi utile
  4. Rezervele valutare ale BNR au crescut în iulie la 63,225 miliarde euro. Care este situația aurului
  5. Patronatele hotelurilor și restaurantelor condamnă discriminarea muncitorilor străini: ”Dacă ajung să muncească în frică, pierdem cu toții”
  6. Unul dintre cele mai puternice vehicule spațiale revine. Nava Pentagonului va testa senzori cuantici și comunicații laser
  7. Revine impozitul pe cifra de afaceri a multinaționalelor. Amendament aprobat în coaliție, înainte de asumarea răspunderii
  8. Tot nu este cunoscută valoarea tichetelor din Rabla 2025 pentru persoane fizice. Programul începe luna aceasta
  9. Un stetoscop cu inteligență artificială promite să revoluționeze medicina: poate identifica în câteva secunde afecțiuni cardiace grave
  10. WhatsApp, în centrul unei alerte majore de securitate. Patch urgent pentru utilizatori