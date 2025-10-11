Trump lovește din nou China. Noi taxe vamale de 100% după o decizie a Beijingului

Autor: Ema Petrescu
Sambata, 11 Octombrie 2025, ora 07:31
Trump lovește din nou China. Noi taxe vamale de 100% după o decizie a Beijingului
Donald Trump / Xi Jinping FOTO X/Ivanka News

Preşedintele american Donald Trump a anunţat vineri, 10 octombrie, că impune taxe vamale suplimentare de 100% Chinei - începând la 1 noiembrie cel mai târziu -, după ce Beijingul a decis să aplice noi restricţii exporturilor de pământuri rare, un subiect extrem de sensibil în relaţiile americano-chineze, relatează AFP.

Miliardarul şi-a lăsat furia să izbucnească împotriva acestei decizii a Beijingului.

Tonul continuă să urce şi alimentează temeri cu privire la o relansarea a războiului comercial.

Gigantul asiatic este primul producător mondial al acestor materiale indispensabile industriaşilor, iar Washingtonul îl acuza deja de faptul că abuzează de această poziţie dominantă.

Locatarul Casei Albe a anunţat, între altele, controale ale exporturilor de softare-uri strategice către China.

