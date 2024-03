Boloș, la moțiunea simplă: ”Sunt aici să vorbesc despre o aşa numită taxă pe boală, care nu există în Codul Fiscal”

Ministrul Finanţelor Publice, Marcel Boloş, a declarat luni, la dezbaterea moţiunii simple împotriva sa, din plenul Camerei Deputaţilor, că este aici să vorbească despre o aşa numită „taxă pe boală”, care nu există în Codul Fiscal. El a mai spus că unii aleg să folosească instrumentele democratice pentru lupte politice meschine care uneori ne plasează în situaţii de-a dreptul paradoxale.

”Ca Ministru al Finanţelor, este important să subliniez angajamentul meu faţă de procesele democratice şi respectul pentru opiniile şi preocupările exprimate de toţi membrii Parlamentului. Trist este însă când unii aleg să folosească instrumentele democratice pentru lupte politice meschine care uneori ne plasează în situaţii de-a dreptul paradoxale. Da, se pare că astăzi sunt aici să vorbesc despre o aşa numită „taxă pe boală”, care nu există în Codul Fiscal”, a spus Marcel Boloş în plen.

El a arătat că ”avem cu totul altceva în Codul Fiscal care este cu totul alt lucru şi anume: Contribuţia la Asigurările Sociale de Sănătate, sau, cum îi spunem noi, CASS, pe care ar trebui să o plătească toată lumea, toţi asiguraţii din sistemul de sănătate, pentru a nu genera deficite bugetului de sănătate şi mai mari faţă de cele care le avem în prezent”.

”Am stabilit o regulă anul trecut (probabil că s-a uitat între timp) pentru toţi asiguraţii din sistemul public de sănătate şi anume că toţi cei asiguraţi din sistemul public de sănătate plătesc CASS, fără facilităţi nejustificate sau întreruperi pe perioada stagiului de cotizare, pentru că, nu-i aşa domnilor parlamentari semnatari ai moţiunii simple, sunteţi conştienţi că sănătatea nu are nevoie de faliment şi sănătatea este mai presus de orice lucru pentru fiecare dintre români”, a subliniat ministrul Finanţelor.

Tocmai din acest motiv, spune Boloș, au fost eliminate facilităţile fiscale anul trecut prin Legea 296/2023 pentru constructori, IT-işti, industria alimentară şi agricultură, pentru a aduce mai mulţi bani la bugetul asigurărilor sociale de sănătate, iar astfel au crescut încasările la buget, însă insuficient.

”Ştiu oare domnii de la USR că România este pe locul 1 în UE la decese din cauze prevenibile şi tratabile? Şi că numărul morţilor, din cauze evitabile, este de două ori mai mare decât media UE? Îi invit să arunce un ochi pe raportul despre Starea Sănătăţii în Uniunea Europeană pe anul 2023. Cheltuielile cu sănătatea pe cap de locuitor din România au rămas cele mai scăzute dintre blocul european, asta în timp ce doar unul din trei români plătea asigurare de sănătate. Ştiţi că românii sunt europenii care scot cei mai mulţi bani din propriul buzunar pentru sănătate? Sau că speranţa de viaţă la naştere în ţara noastră este a treia cea mai scăzută din Uniunea Europeană şi cu 5,4 ani mai mică decât media UE? Cred că acestea sunt, domnilor, adevăratele probleme care trebuie să ne preocupe”, a mai spus Boloş.

Ministrul a mai arătat că în acest timp, ”peste 1,2 miliarde de euro pleacă lunar de la Ministerul Finanţelor către Casa Naţională de Sănătate pentru a asigura funcţionarea în limitele de supravieţuire a sistemului public de sănătate din România respectiv a spitalelor, ambulatoriilor de specialitate, plata medicamentelor, asigurarea banilor pentru programele de boli cronice, plata medicilor de familie şi multe alte categorii de cheltuieli pe deplin necesare celor care sunt bolnavi şi în suferinţă.

”O sumă uriaşă plătită lunar pentru sănătatea românilor şi, din păcate, cu servicii medicale a căror calitate şi promptitudine adeseori sunt criticate, pe bună dreptate de către români. După toate aceste realităţi prezentate mai sus se naşte o întrebare legitimă: Are nevoie acest buget destinat serviciului public de sănătate de mai multe fonduri? (..) Se observă că e nevoie uriaşă de fonduri, iar din păcate avem o creştere anuală a acestui buget în medie de 5%, foarte mică faţă de cea ce Casa Naţională de Sănătate are nevoie. Atenţie, numai pentru anul 2024 Casa de Sănătate a depus la Ministerul Finanţelor solicitări de fonduri de peste 93 mld lei, adică de peste 18,6 mld euro, cât tot bugetul anual alocat pentru sănătate inclusiv pentru bugetul alocat Ministerului Sănătăţii”, a completat el. ”Uitându-ne cu atenţie la această situaţie financiară precară prezentată, pe care bugetul de sănătate o are, în cele din urmă a trebuit să continuăm cu măsuri, deloc plăcute, care să asigure justa colectare a fondurilor puţine pe care le avem la bugetul de sănătate mai ales pentru activităţile care privesc finanţarea concediilor medicale”, a completat Boloş.

El a precizat că ”nu este vorba de o taxă nouă pe concedii medicale, ci de o eliminare a acestei facilităţi”.

”Nu există nicăieri în Uniunea Europeană aşa ceva. Am studiat modelele de finanţare din Germania, Franţa, Italia, Spania. Nu există nici unde un sistem de plată al concediilor medicale atât de ineficient ca în România. Nu are nimeni nicio problemă cu bolnavii oncologici sau cu mamele aflate în concedii de maternitate şi cu atât mai mult cu îngrijirea copiilor bolnavi. Să nu mai spun că, îndemnizaţia pentru creşterea copilului nu este supusă măsurii fiscale la care se face referire în Moţiune, acestea fiind venituri neimpozabile şi care nu se cuprind în baza de calcul al contribuţiilor sociale obligatorii”, a arătat Boloş.

El a menţionat că ”Guvernul a urmărit cu totul altceva: să elimine risipa şi modul profund injust în care se desfăşoară lucrurile în ceea ce priveşte plata concediilor medicale în România”.

Ministrul a arătat că ”suntem singura ţară din UE care îşi permite luxul, cu consecinţele dezastruoase de rigoare, de a avea indemnizaţia de concediu medical mai mare decât salariul atunci când eşti la serviciu”.

Boloş a mai spus că ceea ce Guvernul a urmărit prin modificările legislative, a fost să descurajeze statul în concedii medicale pentru motivul că se plăteşte mai bine să stai acasă decât prezenţa la serviciu.