După majorările impozitelor pe locuințe aplicate în 2026, primăriile pregătesc nivelurile pentru 2027, iar propunerile publicate până acum arată că proprietarii ar putea avea de plătit sume diferite de la anul chiar pentru apartamente asemănătoare, în funcție de localitatea în care trăiesc. Cadrul fiscal actual nu mai prevede o indexare generală automată cu inflația pentru 2027, așa că unele administrații propun păstrarea nivelurilor din acest an, altele pregătesc creșteri, iar Hunedoara a stabilit deja o cotă mai mică pentru anul viitor. Diferențele apar atât din procentul de impozitare ales local, cât și din valoarea folosită la calcul și din încadrarea străzii într-o zonă fiscală.

Ziare.com a comparat, cu scopul realizării unui calcul ilustrativ, cotele de impozitare pentru același apartament, în opt orașe, ca să putem observa cum se traduc aceste decizii în lei și de ce, până la urmă, o înghețare a impozitului poate să păstreze valoarea impozitului la un nivel mai ridicat decât în cazul unui oraș care acum anunță majorări.

Exemplul folosit este un apartament deținut integral de o persoană fizică, utilizat exclusiv ca locuință, într-o clădire terminată în 2010, din beton sau cărămidă arsă, cu apă, canalizare, electricitate și încălzire. Are 60 de metri pătrați utili și, în ipoteza în care dimensiunile exterioare nu pot fi efectiv măsurate, 84 de metri pătrați construiți desfășurați, așa că suprafața utilă se înmulțește cu 1,4, conform art. 457 din Codul fiscal. E important să ținem cont că folosirea directă a celor 60 de metri pătrați utili într-o formulă care cere 84 de metri pătrați construiți ar subestima obligația. Așadar, la baza de 2.677 lei/mp, coeficientul 2,5 și cota de 0,1%, rezultatul greșit ar fi 401,55 lei în loc de 562,17 lei, pentru că valoarea pe metru pătrat este un reper fiscal, în acest caz, care nu are nimic de-a face cu prețul apartamentului din anunțurile imobiliare.

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Calculele pornesc din zona fiscală A, fără scutiri, reduceri personale sau supraimpozitări și sunt comparate exclusiv impozitele pe clădire, înaintea bonificației pentru plata anticipată; terenul, parcarea și salubrizarea au obligații distincte. Formula înmulțește suprafața construită cu valoarea impozabilă pe metru pătrat, coeficientul corespunzător orașului și zonei, apoi cu procentul de impozitare. Zona A din București are coeficientul 2,6, cele din municipiile de rang I, precum Cluj-Napoca, Timișoara, Brașov, Iași, Constanța și Oradea, au 2,5, iar Hunedoara, municipiu de rang II, are 2,4. Același apartament și aceeași literă a zonei pot produce, astfel, valori fiscale diferite.

București și alte trei mari orașe propun înghețarea impozitelor

Proiectul Bucureștiului, publicat la începutul lui noiembrie, păstrează pentru locuințele persoanelor fizice cota de 0,1% și valoarea de 2.677 lei/mp pentru tipul de clădire din exemplu. În zona A, din calculul 84 × 2.677 × 2,6 × 0,1% rezultă aproximativ 584,66 lei înaintea rotunjirii fiscale.

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La Cluj-Napoca, proiectul pentru 2027 propune tot 0,1%, iar anexa cu valorile impozabile păstrează 2.677 lei/mp. Coeficientul zonei A este însă 2,5. Rezultatul pentru apartamentul comparat ar fi 562,17 lei, cu aproximativ 22,49 lei sub cel din Capitală.

Pentru apartamentul din București, mutarea comparației din zona A în zona D înseamnă înlocuirea coeficientului 2,6 cu 2,3. La aceeași suprafață și cotă, rezultatul scade de la 584,66 la 517,20 lei. Diferența de aproximativ 67,46 lei provine exclusiv din zonă, așa că încadrarea fiscală se verifică pentru adresă, în hotărârile și anexele locale, inclusiv pentru tronsoanele de stradă.

Amintim, pe această cale, că zonele fiscale sunt delimitări administrative locale, stabilite prin hotărâri și nomenclatoare, așa că două proprietăți apropiate pot avea nevoie de verificări distincte dacă strada ori tronsonul figurează diferit în documentele municipalității.

În Oradea, de exemplu, municipalitatea a anunțat menținerea nivelurilor generale din 2026, iar presa locală relatează aprobarea impozitelor pentru 2027 în ședința din 26 noiembrie. Separat, proiectul de revizuire a zonării prevedea trecerea unor străzi din zona D în B, după îmbunătățirea infrastructurii. La cota de 0,111%, prevăzută în hotărârea pentru 2026 și menținută potrivit relatărilor despre pachetul pentru 2027, același apartament ar avea 549,13 lei în zona D și 599,05 lei în zona B, aproape 50 de lei în plus, fără schimbarea cotei sau a valorii pe metru pătrat. În zona A din Oradea, aplicarea aceleiași cote de 0,111% ar da 624,01 lei pentru apartamentul de referință. Înghețarea ar păstra, așadar, un nivel peste cel din București și peste propunerea majorată a Iașiului. Diferența dintre evoluția anuală și suma absolută explică de ce o comparație bazată exclusiv pe procentul scumpirii poate oferi o imagine incompletă proprietarilor.

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Aceeași combinație de cotă, valoare pe metru pătrat și coeficient conduce la 562,17 lei în Timișoara și Brașov. Municipalitatea timișoreană precizează că propune menținerea impozitelor pentru locuințe fără indexare cu inflația, iar proiectul Brașovului și anexa sa indică 0,1% și 2.677 lei/mp. Vedem așadar cum o locuință cu altă suprafață, altă încadrare sau facilități fiscale diferite va avea un impozit calculat la altă valoare, chiar în același oraș. Mai concret, menținerea nivelurilor din 2026 păstrează sarcina fiscală existentă pentru o proprietate ale cărei date rămân neschimbate. Pentru bugetul familiei, avantajul este evitarea unei noi majorări generale, dar un impozit înghețat poate fi mai mare decât unul majorat într-un oraș care pornește de la o cotă mai mică.

Iașiul și Constanța propun creșteri prin mecanisme diferite

Proiectul Iașiului menține cota de 0,08%, dar propune indexarea cu 7,3% a valorilor folosite la calcul. Pentru clădirea cu toate instalațiile, tabelul trece de la 2.677 la 2.872 lei/mp, așa că apartamentul de referință ar ajunge de la 449,74 lei în formula pentru 2026 la 482,50 lei pentru 2027: 84 × 2.872 × 2,5 × 0,08%.

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Creșterea rezultată este de aproximativ 32,76 lei, dacă restul condițiilor rămân identice, dar suma din Iași rămâne cu aproape 80 de lei sub cea de 562,17 lei calculată pentru Cluj, Timișoara și Brașov, iar Constanța a introdus o schimbare diferită. În documentația SPIT publicată pe 4 noiembrie, referatul indică o cotă de 0,11% în 2026, iar anexa pentru 2027 propune 0,12%. Valoarea de bază pentru tipul A rămâne 2.677 lei/mp. Pentru apartamentul comparat, rezultatul ar urca de la 618,39 la 674,60 lei. Diferența este de aproximativ 56 de lei, respectiv 9,09%, dacă celelalte elemente rămân constante. Modificarea cotei este de 0,01 puncte procentuale; efectul asupra impozitului rezultă din raportarea noii cote la cea veche. Procentul general al inflației invocat în discuția despre taxe nu poate înlocui calculul pentru locuință.

Hunedoara are deja adoptată o cotă mai mică pentru 2027

În Hunedoara, reducerea cotei are un stadiu diferit. Hotărârea Consiliului Local nr. 58 din 18 februarie 2026 a stabilit pentru 2027 cota de 0,08%. Pachetul general de taxe pentru anul viitor a fost publicat separat, în noiembrie, în procedura de transparență.

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Anexa propusă indică 2.677 lei/mp pentru clădirea din exemplu. Cu coeficientul 2,4, rezultatul ar fi 431,75 lei: 84 × 2.677 × 2,4 × 0,08%. La cota de 0,1%, aceeași formulă produce 539,68 lei. Reducerea cotei înseamnă un impozit cu 20% mai mic, dacă baza, suprafața și încadrarea se păstrează. Dacă comparăm, de exemplu, cu Iașul, aceeași cotă de 0,08% conduce la sume diferite, deoarece valoarea pe metru pătrat și coeficientul localității diferă.

Amintim, totodată, că bonificația pentru plata integrală până la 31 martie 2027 intervine după stabilirea impozitului. Proiectele Bucureștiului, Clujului, Timișoarei și Brașovului prevăd 10%, așa că, la un impozit stabilit de 600 de lei, o asemenea bonificație înseamnă 60 de lei economisiți și o plată de 540 de lei. Site-urile de specialitate care permit calculele orientative ale acestor impozite sau motoarele de calcul ale primăriilor indică și faptul că proprietarii trebuie să fie atenți când autoritățile locale anunță reduceri pentru clădiri nerezidențiale sau pentru firme, care au alt regim decât apartamentul folosit exclusiv ca locuință de o persoană fizică. La Timișoara, de exemplu, eliminarea cotei adiționale pentru nerezidențialele persoanelor fizice este prezentată alături de înghețarea impozitului rezidențial, dar vizează o categorie distinctă de proprietăți.

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