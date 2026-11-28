Economistul Cristian Păun privește cu neîncredere politicile Guvernului „PSD-Niculescu”. Din perspectiva cadrului universitar, Executivul va ajunge să crească taxele în 2027, contrar a ceea ce Sorin Grindeanu și alți membri PSD au promis de-a lungul anului.

PSD a ajuns din nou la guvernare pe fondul unui discurs „anti-Bolojan”, premier pe care „social-democrații” l-au criticat pentru creșterea taxelor, în frunte cu majorarea TVA-ului (n.r. - decizii votate atât de PNL și USR, cât și de PSD). Aflat din nou la putere, de această dată singur, PSD a anunțat că nu are în plan scăderea TVA-ului. Măsuri concrete, care să „combată” politicile contestate din perioada „Bolojan” nu au fost implementate, iar economistul Cristian Păun se așteaptă la noi creșteri de taxe pentru 2027.

„Taxele nu trebuie să crească, dar senzația mea este că vor crește. Asta după ce actualii guvernanți au spus despre fostul guvern că e un guvern care nu știe decât să crească taxe. Dar se va ajunge tot la creșteri de taxe, ne aflăm într-o situație complicată. Românii ar trebui să fie extrem de precauți, locurile de muncă nu abundă, nu e o perioadă bună să-ți pierzi locul de muncă, să fii un tânăr absolvent care își caută un job. Potrivit statisticilor, tinerii vor să plece în alte părți, unde să-și încerce norocul - deci iată eșecul generațiilor mai vechi. Tinerii ne sancționează plecând departe de noi. În ciuda distanței, oamenii dragi preferă alte state. Ce ar trebui să facem? Să mergem la vot, să-i votăm pe cei care au soluții reale”, a declarat Cristian Păun, pentru Ziare.com.

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Cristian Păun: „Nicio reformă substanțială nu va fi cuprinsă în bugetul de anul viitor. Vom avea inflație, dobânzi în creștere”

Economistul se așteaptă ca economia României să continue tendința inflaționistă, agresivă, în 2027, iar reformele să fie lăsate la nivel de intenție și dezbatere.

„Din păcate, în perioada următoare nu se va schimba ceva, în mod radical. Vom vedea acest model inflaționist care ne-a adus aici, la stagnare, la prețuri controlate de stat și pe care le va mări, la o economie gâtuită de aceste bariere, o economie care va fi stresată în plus de plafonări, de salarii mult prea mari în anumite structuri, complicate pentru modelul inflaționst al statului. Soluțiile nu sunt cele care ar trebui, politicienii fug de aceste soluții, deci nu avem cum să rezolvăm problema. FMI ne-a avertizat nu doar în legătură cu nevoia de a reduce deficitul, ci și în legătură cu faptul că dobânzile sunt în creștere, tot mai mari, sufocante pentru o economie a României, care stagnează sau chiar scade, în anumite sectoare.

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Nicio reformă substanțială nu va fi cuprinsă în bugetul de anul viitor. Vom avea inflație, dobânzi în creștere atât intern, cât și extern. Războaiele scumpesc accesul la finanțare, mai ales în țările cu risc. Doamne ferește să ne depuncteze și agențiile de rating!. Investitorii sunt deja cu bagajele făcute, creditorii se uită chiorâș, e o senzație stranie că urmează ceva destul de complicat pentru România. Suntem conduși de niște politicieni care nu găsesc gaura din buget, care încă se școlesc la locul de muncă și înnebunesc populația cu măsuri contradictorii. De exemplu, măresc salariul minim și plafonează prețurile”, a explicat Cristian Păun.

Cristian Păun: „Nu cred că mai putem scăpa în 2027 de activarea procedurii de deficit excesiv, care înseamnă tăierea fondurilor europene pentru 2027”

România riscă „tăierea fondurilor europene” în 2027, crede analistul.

„2027 a fost sacrificat. Acum, la final de an, dacă ratăm ținta de deficit și ajunge la 6,5-7%, e foarte probabil ca neîncasările din PNRR. Dacă avem un deficit mai mare de 6,3%, pe lângă problema ratingului va fi problema procedurii de deficit excesiv, de la pandemie încoace. Noi am tot fost amânați, eram pe deficit excesiv din 2019. Nu cred că mai putem scăpa în 2027 de activarea procedurii, care înseamnă tăierea fondurilor europene pentru 2027 și așa mai departe. Asta e o chestiune fatală, economia noastră e dependentă de capitalul străin și de fondurile europene. Trebuie să ne readucem aminte că noi am contribuit cu 1 euro și am primit 3 euro pentru dezvoltare, este un randament de 300% pe fondurile europene, dar acest lucru riscă să fie îngrădit. Suntem inconștienți!”, a declarat Cristian Păun.

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Cristian Păun: „Dacă vrem să dăm pensii mai mari, există alte soluții, precum reducerea birocrației, reorganizarea administrației locale, reducerea din agențiile și companiile de stat”

Cadrul universitar subliniază faptul că Guvernul are alternativă pentru creșterile de taxe și anume, reducerea cheltuielilor statului prin realizarea de reforme, pe care actualul guvern nu le va realiza.

„Obiectivul principal rămâne închiderea bugetului pe 2026, iar apoi vedem bugetul pe 2027! Dacă închidem cum trebuie, nu riscăm junk-ul, procedura de deficit excesiv. Dacă nu, problema e reală. Am văzut că se cere derogare de la UE, ca pensiile să nu fie pe deficit. O aberație! Nu are sens să ne împrumutăm ca să dăm pensii mai mari. În schimb, dacă vrem să facem asta, există alte soluții, precum reducerea birocrației, reorganizarea administrației locale, reducerea din agențiile și companiile de stat”, a concluzionat Cristian Păun, pentru Ziare.com.

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