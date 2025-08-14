În ce orașe din România primăriile au scăzut impozitele în 2025

În așteptarea majorării masive a impozitelor locale pe clădiri și terenuri, care sunt estimate să crească în total cu până la 70%, potrivit cifrei care a circulat la începutul lunii august după întâlnirea premierului Ilie Bolojan cu reprezentanții Asociației Municipiilor din România pentru a discuta aspecte care țineau de Reforma Administrației Locale, prea puține primării au făcut anul acesta pași spre reducerea taxelor locale.

Pe de o parte, primăria Baia Mare a început anul cu scumpiri care au plasat municipiul pe primul loc în țară la nivelul taxelor locale, însă câteva orașe au încercat modalități de a reduce, dacă nu prin tăieri concrete de taxe, măcar prin bonificații și campanii speciale, povara fiscală a cetățenilor.

Un astfel de exemplu vine de la Cluj. Recent, primarul municipiului Cluj-Napoca a anunțat o serie de măsuri menite să vină în sprijinul transportatorilor care desfășoară activități economice pe raza orașului, potrivit unui comunicat Rador, care citează Radio Cluj. Decizia a fost luată în contextul în care zeci de firme de transport cu sediul în Cluj-Napoca au protestat recent la Consiliul Local, reclamând că taxa zilnică de 28 de lei pentru accesul autocamioanelor de peste 7,5 tone la propriile spații de garare reprezintă o povară excesivă și inacceptabilă pentru operatorii locali.

„Am avut consultări cu transportatorii, astfel încât să putem găsi cele mai bune variante pentru toată lumea. Am făcut o excepție, să spun așa, pentru toți cei care au punct de lucru pe raza municipiului Cluj-Napoca sau sediu social am lăsat posibilitatea de a putea să-și facă abonament pe lună și pe an, așa cum era înainte. Foarte important, aceste tarife au fost obligatorii și înainte pentru toți transportatorii și nu au avut niciun fel de scutire, niciun fel de transportator. Practic ei au spus două chestiuni, este complicat să faci abonament în fiecare zi, mai ales dacă ai 10, 20, 30 de mașini și atunci au solicitat odată să revenim la varianta de abonament pe lună și pe an. Și de asemenea, legat de cuantumul tarifelor, acestea nu au fost modificate din 2011.

Ads

Practic, o mașină de 35 de tone, dacă merge în perioada de noapte, va plăti 14 lei, iar dacă merge într-o perioadă de zi, va plăti 28 lei pe zi, dacă doar tranzitează orașul. Iar legat de abonamente, acestea sunt aceleași abonamente care au fost votate în Consiliul Local în anul 2011”, a explicat viceprimarul Dan Tarcea.

Programul RESPECT din Constanța și cazul unicat al localității arădene care a tăiat la jumătate taxele locale

În februarie 2025, Primăria Constanța a informat că, potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, după încheierea fiecărui trimestru de plată a taxelor, dacă sunt la zi cu dările, constănțenii îndeplinesc condițiile pentru acordarea tichetelor valorice pe suport electronic (card) aferente Programului „RESPECT”, relata la momentul respectiv presa locală.

Ads

„Pentru a beneficia de acordarea acestor tichete, rugăm persoanele interesate să respecte termenele prevăzute de lege și să-și achite impozitul datorat pe clădiri, teren, mijloace de transport, precum și taxele locale, cimitir etc., pentru a nu fi în imposibilitatea de a mai beneficia de acest program social”, a transmis primăria.

Pensionarii sau cei care sunt indemnizați în baza legilor speciale și ale căror venituri lunare cumulate în sumă netă sunt mai mici sau cel mult egale cu suma de 2.024 lei, persoanele fără niciun venit care împlinesc în anul de referință cel puțin vârsta de 60 de ani, persoanele cu handicap grav sau accentuat sau persoanele care beneficiază de venit minim de incluziune stabilit în baza Legii nr. 196/2016, cu modificările și completările ulterioare se pot califica pentru tichetele valorice de la primăria municipiului.

Practic, persoanele vulnerabile au din partea primăriilor o oarecare acoperire, cu toate că o astfel de măsură e mai degrabă menită să asigure colectarea dărilor la stat. În contrast, însă, cu primării ca Baia Mare, unde contribuabilii au avut deja de-a face anul acesta cu majorări de taxe de până la 100%, în funcție de tipul clădirii pentru care își achitau impozitul, în Pecica, județul Arad, localnicii au un impozit pe clădiri redus cu 49% începând din 2025. Municipalitatea le mărise acum doi ani pentru a face rost de bani pentru cofinanțări, iar cum proiectele s-au terminat, dările au fost scăzute ulterior de primăria locală.

Ads

Cele mai importante taxe care cresc odată cu Reforma Administrației Publice Locale

Amintim că Ministerul Dezvoltării a pus în dezbatere publică, la începutul lunii august, pachetul legislativ privind reforma administrației publice locale și centrale. Una din cele mai dure măsuri propuse de Executiv ține de schimbarea modului de calcul al impozitelor pe proprietate, despre care Ziare.com a scris pe larg AICI. Printre modificările cu impact direct asupra comunităților se află și transferul rapid și, în anumite condiții, gratuit al bunurilor din proprietatea statului către unitățile administrativ-teritoriale (UAT), pentru a fi folosite în proiecte de interes local, despre care Ziare.com a scris AICI. Totodată, documentul introduce un set amplu de măsuri pentru creșterea gradului de colectare a impozitelor și taxelor locale. Noile prevederi merg de la penalizări automate și impozite majorate, până la extinderea executării silite asupra unor categorii de venituri protejate până acum.

Ads

Ziare.com a detaliat recent și măsurile din același proiect de ordonanță care țin de modificarea Legii nr. 50/1991, prin care construcțiile executate fără autorizație nu mai pot fi tratate ca abateri minore. Astfel, de la garaje, magazii și grajduri, până la anexe gospodărești, toate pot atrage amenzi ce pornesc de la o mie de lei și pot urca până la 100.000 de lei în funcție de gravitatea faptei și de impactul ei.

Ads