Statisticile îl contrazic pe Dan Tanasă: Muncitorii asiatici au început să plece deja din țară. Merg spre vestul Europei

Nepalezii au marcat într-un mod inedit trecerea dintre ani FOTO captura Facebook/Sector 3 -Cetățeanul implicat

Schimbările fiscale și lipsa de investiții amenință sectorul construcțiilor din România, care riscă nu doar un val de insolvențe, ci și pierderea forței de muncă aduse din Asia. În timp ce oficialii guvernamentali transmit mesaje de stabilitate, datele din piață arată contrariul: muncitorii asiatici au început deja să plece către statele din vestul Europei, unde condițiile de salarizare și predictibilitatea sunt mai bune.

Potrivit unei analize publicate de Profit.ro, majorarea TVA și a accizelor la carburanți, precum și eliminarea facilităților fiscale pentru salariați au pus presiune uriașă pe firmele din construcții. În paralel, suspendarea unor investiții, inclusiv a celor din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), accentuează criza.

Avertismentul constructorilor

„Costurile vor fi abrupt majorate, contractele vor fi întârziate, iar estimăm o epidemie de insolvențe”, a declarat pentru Termene.ro Laurențiu Plosceanu, președintele Asociației Române a Antreprenorilor de Construcții (ARACO). Acesta avertizează că profitabilitatea sectorului devine incertă, iar lipsa de predictibilitate fiscală și politică riscă să blocheze investițiile.

Plosceanu subliniază și o altă vulnerabilitate: deficitul structural de forță de muncă. Constructorii, care au apelat masiv la muncitori din Asia, riscă acum să-i piardă, după ce contractele de pe piața românească sunt puse în pericol. „Disponibilizările potențiale de forță de muncă riscă să genereze din nou fluxuri semnificative de muncitori migranți către statele din vestul Europei”, a precizat președintele ARACO.

Atac xenofob pe tema muncitorilor extracomunitari

În timp ce companiile din construcții se plâng de lipsa forței de muncă și de riscul pierderii angajaților asiatici, subiectul a fost speculat politic. Dan Tanasă, vicepreședinte AUR, a lansat pe Facebook un atac cu caracter xenofob la adresa celor aproximativ 130.000 de muncitori extracomunitari din România.

„Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!”, a scris acesta, îndemnând publicul să respingă serviciile prestate de străini.

Guvernul menține contingentul de muncitori străini

Pentru anul 2025, Guvernul a aprobat un contingent de 100.000 de lucrători străini nou admiși pe piața forței de muncă, menținând plafonul stabilit și în anii anteriori, în ciuda solicitărilor companiilor de a-l majora. Cei mai mulți muncitori provin din Nepal, Turcia, Sri Lanka și Vietnam, un sfert dintre ei fiind angajați în București.

Sectorul construcțiilor, alături de industria prelucrătoare, comerț, hoteluri și restaurante, rămâne cel mai dependent de această forță de muncă. Însă, în contextul fiscal și investițional actual, specialiștii avertizează că România riscă să piardă tocmai resursa pe care a încercat să o atragă pentru a acoperi lipsa de personal local.

