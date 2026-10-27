O nouă taxă va fi introdusă la nivelul UE, de la 1 noiembrie 2026. Milioane de români, direct vizați

O nouă taxă va fi introdusă la nivelul Uniunii Europene, de la 1 noiembrie 2026. Vizate sunt produsele comandate de pe site-uri cu produse ieftine, din Asia, precum Temu, Shein și AliExpress.

Autoritățile europene încearcă să gestioneze creșterea puternică a numărului de produse expediate din Asia către consumatorii din Uniunea Europeană. Astfel, ar putea fi introdusă „taxa de procesare”.

„Aceste ‘taxe de procesare’ sunt menite să finanțeze consolidarea controalelor vamale, în contextul afluxului de produse chinezești achiziționate prin intermediul platoformelor localizate în Asia. În 2025, aproape 5,9 miliarde de colete mici din Asia au intrat în UE – de patru ori mai mult decât numărul înregistrat în 2022, iar dintre acestea 93% au provenit din China prin platforme precum Shein, Temu și Aliexpress”, se arată în presa internațională.

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Taxa de procesare pe Temu, Shein și AliExpress va fi stabilită în funcție de categoriile de articole pe care acesta le conține, nu de numărul total al produselor dintr-un colet. Astfel, pentru un pachet în care se află trei tricouri, taxa va fi de 2 euro, pentru că toate produsele aparțin aceleiași categorii. Pentru două articole din două categorii diferite, taxa ajunge la 4 euro.

Această taxă se adaugă celei de 3 euro deja introduse în iulie 2026 pentru coletele de mică valoare provenite din afara Uniunii Europene.

Potrivit mecanismului prezentat, taxa de procesare ar urma să fie achitată de platformele de comerț electronic, vânzători sau intermediarii implicați în livrarea produselor. Astfel, cumpărătorii nu ar trebui să primească automat o factură separată pentru această taxă.

Totuși, comercianții ar putea include cheltuielile suplimentare în prețurile produselor, iar povara fiscală va pica tot pe consumator.

Comisia Europeană a declarat că taxele naționale de manipulare, cum este cea impusă de România de 25 de lei/colet, de la 1 ianuarie, trebuie să înceteze odată cu aplicarea taxei UE.

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În același timp, începând cu 1 iulie 2028, vor fi introduse și taxe specifice, cu valoare redusă, pentru coletele care tranzitează depozite specializate. La acel moment, taxa de 3 euro aplicată coletelor mici va fi eliminată.

Aproximativ 1-1,5 milioane de români comandau anual de pe site-urile din China, pe baza rapoartelor de comerț electronic, până de curând. Totuși, anul 2026 a adus o prăbușire masivă a acestor comenzi, cu o scădere de 72,3% în volumul coletelor mici. Dacă în primăvară românii comandau lunar peste 2,5 milioane de pachete de pe site-uri ca Temu, Shein sau AliExpress, numărul acestora a scăzut în a doua jumătate a anului la sub 700.000 de colete pe lună.

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