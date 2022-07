Taxiuri aeriene între insulele din Grecia. Costul pe kilometru este comparabil cu un serviciu de transport convențional

Autoritățile din Grecia au anunțat miercuri, 13 iulie, un plan revoluționar care vizează introducerea taxiurilor aeriene, vehicule de mici dimensiuni cu aterizare verticale, pentru călătorii pe continent sau interinsulare.

Orama Ventures a anunțat miercuri, 13 iulie, că un grup de jucători mondiali de top din sectorul aviației, turismului și ospitalității, construcțiilor și investițiilor a format un consorțiu pentru a dezvolta infrastructura necesară pentru intrarea și operarea eVTOL (Electric, Vertical Take Off and Landing) în Grecia, până în 2026.

EVTOL-urile sunt aeronave cu sisteme de propulsie electrică, capabile de decolare și aterizare pe verticală, fără a necesita existența unei piste. Pot transporta până la șase pasageri cu emisii zero și niveluri de zgomot minime și la un cost pe kilometru complet comparabil cu cel al unui taxi convențional.

EVTOL-urile vor fi deservite de terminale verticale de decolare și aterizare, numite Vertiports. Sunt proiectate pentru a fi amplasate în centre urbane, fie în spații deschise disponibile, fie pe acoperișurile clădirilor configurate corespunzător.

De asemenea, sunt ideale pentru destinații regionale, continent și teritoriu insular.

În timp ce consultările cu diferite agenții guvernamentale și potențiali parteneri din sectoarele conexe de activitate din Grecia urmează să continue pe tot parcursul anului 2022.

Orama intenționează să continue cu achiziționarea proprietăților necesare și procedurile de licențiere pentru construirea primelor Vertiporturi în 2023, scrie ekathimerini.com.

Orama Ventures LLC, cu sediul în Florida, este filiala de investiții a O Lifestyle International, cu sediul în Luxemburg. Firma greacă de construcții Aktor a fost selectată drept primul său partener local.

Ads