Primul taxi zburător din lume a fost certificat în China. ”Vehiculul "îndeplineşte cerinţele de navigabilitate şi siguranţă” VIDEO

China a emis oficial vineri prima certificare din lume pentru un taxi zburător autonom şi electric, a anunţat compania producătoare, semn al unei potenţiale autorizări iminente privind exploatarea comercială a acestor vehicule în întreaga ţară, informează AFP.

Acest "certificat tipizat", care dovedeşte siguranţa şi navigabilitatea aparatului, a fost emis pentru o aeronavă construită de start-up-ul chinezesc EHang, unul dintre liderii mondiali din sectorul în plin avânt al mobilităţii aeriene urbane.

Este vorba despre primul eVTOL ("Aeronavă electrică cu decolare şi aterizare verticale") din lume care a obţinut un astfel de certificat, a precizat compania, ceea ce face din China una dintre naţiunile fruntaşe în acest domeniu.

We are thrilled to announce that EHang successfully obtained the Type Certificate for the EH216-S Passenger-Carrying UAV System issued by the Civil Aviation Administration of China!

This is the world’s first TC for unmanned electric vertical take-off and landing aircraft… pic.twitter.com/n1i285ufux