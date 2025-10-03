Taxi lansează piesa „Când Rinocerii”: Victor Rebengiuc, Mihai Bendeac, Mircea Cărtărescu, David Popovici și alți 31 de invitați speciali apar în videoclip VIDEO

Trupa Taxi a lansat piesa "Când Rinocerii", cântată de solistul Dan Teodorescu, dar cu versuri rostite de fiecare dintre cele 31 de personalităţi din lumea teatrului, a literaturii, a jurnalismului şi activismului care apar în videoclip. Piesa este dedicată Republicii Moldova.

Personalităţile care au fost invitate să facă parte din acest videoclip recită versurile: "Când binele e rău şi albul este negru/ Când ignorantu-i erudit/ Şi impostorul e integru,/ Când lumea-i răsturnată/ Şi oamenii buni şoptesc/ E vremea când rinocerii se trezesc".

"Am fost inspirat, în mod evident, de piesa de teatru Rinocerii, de Eugen Ionescu. Practic, nu sunt rinocerii mei. Drept care, pentru orice neclarităţi, sugestii sau reclamaţii, vă rog să vă adresaţi autorului piesei", a scris Dan Teodorescu pe Facebook.

El le-a mulţumit celor care apar în videoclip: Valeriu Nicolae, Carmen Dumitrescu, Mihai Bendeac, Radu Hossu, Oana Gheorghiu, Melania Medeleanu, Florin Ristei, Radu Paraschivescu, Lora, Lucian Mândruţă, Mihai Călin, Corina Băcanu, Gelu Duminică, Emilia Popescu, Angela Gheorghiu, Mircea Cărtărescu, Natalie Ester, Cătălin Striblea, Radu Buzăianu, Ilona Brezoianu, Amalia Enache, Cornel Ilie, David Popovici, Teodor Baconschi, Oana Pellea, Andrei Ciobanu, Florin Negruţiu, Irina-Margareta Nistor, Emilia Şercan, Alex Bogdan şi Victor Rebengiuc.

"Am început acest proiect în urmă cu patru luni. În acest moment, simt nevoia să-l dedic, cu tot respectul şi toată dragostea, Republicii Moldova", a mai scris solistul.

"Minunată piesă, esenţial mesaj! Uniţi pentru o lume mai bună. Felicitări, Dan Teodorescu!", a fost mesajul sopranei Angela Gheorghiu.

"Uneori, arta reuşeşte să vorbească despre ce trăim mai bine decât orice discurs. Eu nu ştiu dacă aveam ce căuta în acest videoclip (sunt complet afonă, noroc că nu m-au pus să cânt pe bune, dar mă bucur tare că Dan Teodorescu m-a invitat să fac parte dintr-un proiect curajos, alături de oameni atât de faini)", a scris Oana Gheorghiu, cofondatoare Dăruieşte viaţă.

Actriţa Natalie Ester a scris pe reţeaua de socializare: "Când Ionesco a scris Rinocerii, a avut ca reper România anilor '30. Spunea aşa: „Am asistat, în România, la fenomenul rinocerizării. Prieteni de-ai mei, colegi de facultate, oameni inteligenţi, sensibili, cultivaţi, s-au transformat, unul câte unul, în naţionalişti fanatici. Am văzut intelectuali seduşi de ideologii absurde şi brutale. Şi nu mi-am putut explica niciodată cum a fost posibilă această transformare”. Cel mai probabil, Dan şi-a luat ca reper România de azi".

