Mărturia taximetristului care a dus-o pe criminala din Mangalia: ”Ho, mai încet! Câte cărți ai luat, că îmi distrugi mașina?!”

Taximetristul care a dus-o cu mașina pe Loredana, în Mangalia, după ce aceasta a ucis-o pe prietena sa Alina și a cărat-o cu geamantanul prin oraș, a vorbit în premieră despre ceea ce s-a întâmplat în acea seară.

Bărbatul a subliniat că n-a știut ce era în valiza respectivă, care era foarte grea, întrebând-o de câteva ori pe Loredana ce are înăuntru.

„Sunt traumatizat rău de tot, mă doare capul. Sunt terminat! Îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu m-a omorât și pe mine. Sunt într-o stare nașpa, vreau să renunț la taxi.

Era grea, chiar am întrebat-o ”Ce ai în valiză?” și mi-a zis că are haine și rechizite. Eu am zis că nu pot să bag, că mă doare mijlocul.

”Dacă poți să îl bagi, bagă-l, dacă nu, hai că eu plec, că mai am curse de făcut!”. Și venea un băiat, cred că erau prieteni, nu știu cine era.

Am fost la gară, a vrut să scoată bani de la gară și mi-a zis ”Nu poți să mă duci la Vaslui?”.

”Nu te duc la Vaslui pentru că sunt foarte obosit. Sunt 300 și ceva de kilometri până acolo, mai fac o cursă, două și mă duc spre casă. Te las la gară și te duci cu trenul și o să te coste mai puțin. Cursa de Vaslui te costă în jur de 15-16 milioane”. Și a zis: ”Nu, lasă-mă în parc!”.

Trăgea de troler, zic «Ho, mai încet! Câte cărți ai luat, că îmi distrugi mașina?!». Am tras așa și am ținut dintr-o parte și am dat-o jos.

Am fost la un preot să îmi citească, nu sunt bine deloc. Eu nu știam ce e acolo, eu mi-am făcut datoria. Eu, dacă știam, o luam pe aia de acolo? O să renunț la taximetrie pentru că am familie acasă”, a povestit taximetristul pentru Antena 3.