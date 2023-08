Ce recompensă a primit nea Costică, cel mai cinstit taximetrist din România, după ce a returnat o pungă cu 40.000 de euro FOTO

Constantin Ionescu, cunoscut de apropiași ca nea Costică, a returnat unui client o sacoşă de rafie în care se aflau 40.000 de euro, banii fiind uitaţi de client după o cursă cu taxiul.

Șoferul în vârstă de 63 de ani, a preluat în luna iulie un client, un bărbat de aproximativ 80 de ani, din stația cartierului Bucovina, iar bătrânul a cerut să meargă în zona centrală, la Sinagogă.

„L-am dus, a coborât, a plătit. Dar el când a urcat a avut o sacoșă de rafie, a pus-o între picioare, sub scaun era. Mi-a plătit, eu am plecat și când mă apropiam de stația din Bucovina, am văzut. Chiar atunci am avut un client și l-am dus înapoi spre Bazar. Am dus clientul și m-am dus din nou să-l caut pe bătrân, am zis că mă poate mă așteaptă. Imediat a fost. Nu era. M-am întors în stația din care l-am luat”, a relatat Constantin Ionescu pentru Botoșăneanul.

Clubul de fotbal FC Botoşani a ținut să-l recompenseze pe acesta și i-a oferit un tricou cu semnăturile jucătorilor şi un abonament la partidele echipei.

“Atunci când ne dorim o societate prosperă, trebuie să încercăm să o îmbunătăţim fiecare dintre noi, în mod individual. Aceasta este lecţia pe care ne-a oferit-o Constantin Ionescu, un taximetrist din Botoşani care, în mod altruist, a returnat clientului său o sumă importantă de bani, pe care acesta o uitase în maşina sa. Şi, pentru că FC Botoşani susţine oamenii de valoare ai comunităţii, l-am invitat pe domnul Constantin Ionescu la partida de sâmbătă, împotriva celor de la Oţelul Galaţi, oferindu-i un tricou semnat de către jucătorii echipei noastre, dar şi un abonament pentru meciurile de pe teren propriu din acest sezon. Domnule Constantin, vă suntem recunoscători pentru lecţia de empatie şi spirit civic acordată! Ne dorim ca fiecare dintre noi să acţioneze întocmai, pentru a putea consolida o comunitate armonioasă!”, este mesajul postat de FC Botoşani pe Facebook.

