Șofer de taxi, filmat de un client când joacă la păcănele în timpul cursei: “Așa poți muri din cauza unui neatent" VIDEO

Un taximetrist din Vaslui a fost filmat de un client în timp ce juca la păcănele pe telefon, chiar în timpul conducea.

Butonarea telefonului sau a tabletei este interzisă chiar și atunci când dispozitivele sunt așezate în bordul mașinii.

Specialiștii spun că o simplă atingere a unui astfel de dispozitiv în timpul condusului atenuează cu mult reflexele șoferului.

Dacă în mod normal am apăsa frâna în aproximativ două secunde, odată distrași de dispozitivele de pe bord acțiunea se întâmplă în patru sau mai multe secunde.

Pasagerul a filmat călătoria, vrând astfel să tragă un semnal de alarmă.

“Așa poți muri din cauza unui neatent. În loc să se uite la drum, el juca jocuri de noroc în timpul cursei. O secundă de neatenție și poate intră cineva în tine, fără să apuci să-l vezi”, a comentat vasluianul care a trimis filmarea cître vremeanoua.ro.

Zilele trecute un alt taximetrist, din Cluj, a ajuns vedetă pe rețelele de socializare după ce o clientă a postat o poză cu interiorul mașinii care avea 10 ecrane la bord.

„Mă jur că în toată viaţa mea de călător cu taxiul nu am văzut aşa ceva. Exact 10 ecrane pe care urmăreşte fluxul de informaţii are omul. E Mediafaxul. Mi-e şi frică dacă mai poate fi atent la drum. Plus muzica din boxe”, a scris pe Facebook Geanina Simion.

