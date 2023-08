Taximetristul care i-a dat înapoi unui client sacoșa de rafie pe care o uitase în mașina sa: "Vreo 40.000 de euro cred că erau"

Un taximetrist din Botoșani i-a dat înapoi unui client sacoșa de rafie uitată de acesta în mașina sa, după o cursă cu taxiul, în care se aflau 40.000 de euro.

Șoferul în vârstă de 63 de ani, a preluat în luna iulie un client, un bărbat de aproximativ 80 de ani, din stația cartierului Bucovina, iar bătrânul a cerut să meargă în zona centrală, la Sinagogă.

„L-am dus, a coborât, a plătit. Dar el când a urcat a avut o sacoșă de rafie, a pus-o între picioare, sub scaun era. Mi-a plătit, eu am plecat și când mă apropiam de stația din Bucovina, am văzut. Chiar atunci am avut un client și l-am dus înapoi spre Bazar. Am dus clientul și m-am dus din nou să-l caut pe bătrân, am zis că mă poate mă așteaptă. Imediat a fost. Nu era. M-am întors în stația din care l-am luat”, a relatat Constantin Ionescu pentru Botoșăneanul.

După ce a lăsat al doilea client și-a amintit de sacoșa din portbagaj și a mers să vadă ce se afla în aceasta. Când a văzut banii a sunat la dispecerat pentru a anunța și a revenit la Sinagogă pentru a-l căuta pe proprietarul banilor.

„Vreo 40.000 de euro cred că erau. În momentul în care am anunțat dispeceratul mi-au zis: bine că ați anunțat, dacă nu apare, mergeți la Poliție. Și tocmai bătrânul venise și m-au anunțat colegii: vezi că bătrânul te așteaptă. El era în față, eu în spate”, adaugă Constantin Ionescu.

Într-un final, cei doi s-au găsit și banii i-au fost înapoiați bătrânului de către taximetrist.