Bucurie pentru americani la ATP Atlanta. Cine a câștigat trofeul

Americanul Taylor Fritz, numărul 9 mondial, a câştigat duminică turneul ATP de la Atlanta, învingându-l pe australianul Aleksandar Vukic (7-5, 6-7, 6-4).

Fritz a trecut de adversarul său, aflat pe locul 82 mondial, şi a câştigat al şaselea titlu din carieră.

El a obţinut al doilea titlu în 2023.

Taylor Fritz beats Vukic to win his 6th ATP title in Atlanta

He has the 2nd most titles among active American men, behind John Isner

Clearly the toughest & most consistent American man in the game

Given the talent pool among Americans right now, that means something.

