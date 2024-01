Ce trebuie să facă iubita lui Taylor Fritz, după calificarea americanului în sferturi la Australian Open

Americanul Taylor Fritz l-a învins pe Stefanos Tsitsipas și s-a calificat în sferturi de finală la Australian Open.

Taylor Fritz a câștigat în patru seturi meciul cu Tsitsipas, scor 7-6, 5-7, 6-3, 6-3. Pentru americanul de 26 de ani urmează o confruntare de foc în sferturi împotriva lui Novak Djokovic, favoritul numărul unu.

Ca de obicei în ultimii ani, Taylor Fritz a fost încurajat din tribune de celebra lui iubită, modelul de origine poloneză Morgan Riddle.

Aceasta a promis că dacă Taylor va câștiga meciul cu Tsitsipas va mânca un borcan de Vegemite, un sortiment de mâncare australian destul de neobișnuit, pe bază de drojdie, cu diverse legume și condiment.

La interviul acordat pe teren, lui Taylor Fritz i-a fost adus un borca de Vegemite pentru a-l da iubitei: "Nu o să particip, dar o să am grijă să îl mănânce", a glumit acesta.

Morgan Riddle said that she would eat a full jar of Vegemite on IG Live if boyfriend Taylor Fritz was to beat Tsitsipas...

Taylor says he won't be partaking, but he'll definitely make sure it happens - while Morgan now doesn't seem too pleased with her bet 😂 pic.twitter.com/xfs5xrO90m