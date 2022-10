Cine e tenismenul de top care și-a folosit iubita pe post de halteră VIDEO

Gest inedit al unuia dintre cei mai buni jucători de tenis ai momentului, care săptămâna aceasta a intrat în Top 10 ATP.

Americanul Taylor Fritz, numărul 8 mondial, a câștigat turneul de la Tokyo, după care a făcut publică o înregistrare video în care își folosește iubita pe post de halteră.

Morgan Riddle este o prezență obișnuită alături de Fritz la turneele la care participă și una dintre cele mai frumoase iubite de sportiv din lume.

Taylor Fritz este la momentul actual cel mai bine cotat tenismen american. El a făcut parte din echipa care a câștigat ultima ediție a Laver Cup.

