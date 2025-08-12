Taylor Swift a anunţat lansarea unui nou album VIDEO

Taylor Swift intră oficial într-o nouă etapă a carierei sale, vedeta anunțând, în cadrul unui teaser pentru un episod special al podcastului „New Heights” al lui Travis și Jason Kelce, lansarea celui mai recent album al său, „The Life of a Showgirl”.

Noul album - al 12-lea album de studio de la debutul său din 2006 - marchează primul proiect nou al lui Swift de la lansarea albumului „The Tortured Poets Department” în aprilie 2024. La puțin peste un an după lansare, albumul a obținut deja de șase ori discul de platină, potrivit RIAA, și a fost nominalizat la categoria „Albumul anului” la cea de-a 67-a ediție a premiilor Grammy.

Luni, pe site-ul oficial al lui Swift a început o numărătoare inversă, care s-a încheiat la ora 12:12 p.m. ET. La acea oră, pe contul de Instagram al artistei a apărut un nou teaser pentru următorul episod din „New Heights”, în care ea va apărea în calitate de invitată.

În clip, Swift, care stă lângă iubitul ei Travis, îi spune lui Jason: „Vreau să-ți arăt ceva”. Apoi scoate o servietă verde cu inițialele ei scrise cu portocaliu. Apoi mărturisește: „Acesta este noul meu album, The Life of a Showgirl”.

Jason începe să strige de emoție, iar Travis strigă „TS12”.

Swift nu a dezvăluit data lansării albumului, iar coperta a fost estompată în teaser, lăsând loc pentru mai multe surprize.

Postarea include și mesajul: „Postat la ora 12:12 pe data de 12. Al 12-lea album al lui Tay se numește... Precomandați-l acum pe TaylorSwift.com”.

La fel ca toate lansările lui Swift, noul album va fi cu siguranță un succes în topuri, deoarece ea este probabil singura artistă rămasă în industrie care poate vinde cu siguranță un milion de exemplare într-o singură săptămână. („Midnights” din 2022 a debutat cu peste 1,5 milioane de exemplare vândute în prima săptămână, în timp ce „The Tortured Poets Department” de anul trecut a debutat cu 2,6 milioane de exemplare.)

